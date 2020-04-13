Türkiye'nin Otomobili, Avrupa Birliği Tarafından Tescillendi

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun otomobillerinin iç ve dış tasarımlarını tescilledi. Bu tescille birlikte Avrupa Birliği genelinde yerli otomobillerin tasarımları başka firmalar tarafından kullanılamayacak.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobil, Avrupa Birliği’nden de yeni bir onay aldı. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO), TOGG’un önümüzdeki senelerde seri üretime geçecek otomobilinin tasarım haklarını tescilledi.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları tamamen Türkiye’de olan, elektrikli olarak üretilecek Türkiye’nin Otomobili, kısa süre önce EUIPO’ya tasarım haklarını tescil etmek için başvurmuştu. EUIPO da talep edilen bu kararı inceledikten sonra, tasarımın tescil edildiğini açıkladı.

5 yıllık tescil hakkı ile birlikte Avrupa ülkelerinde bulunan şirketlerin yerli otomobilin tasarımını tamamen yâda kısmen kopyalamasının önüne geçilmiş oldu.

Asya ve Amerika’da 2020 içinde Tescil Edilecek

TOGG’un tasarım haklarının tescil edilmesi gereken iki önemli bölge daha bulunuyor. Asya ve Amerika bölgelerinde de tescil hakları için başvuru yapıldığı belirtilirken, bu başvuruların 2020 içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yerli otomobilin tasarımı için 150 bin saat çalışıldı

TOGG’da çalışan tasarım ve mühendis ekiplerinin 150 bin saatlik çalışmasıyla ortaya çıkan yerli araba tasarımı, pek çok farklı tasarım evinin üretimleri arasından seçildi. İlk başta 18 tasarım eviyle çalışan TOGG, 6 farklı kriter arasından bu firmaları eledi. En yüksek puanı alan 3 tasarım eviyle yoluna devam eden şirket, daha sonrasında belirlenen tasarım kılavuzlarını bu 3 tasarım eviyle paylaşarak 2 boyutlu tasarım yarışması düzenledi.

4 aşamadan oluşan tasarım yarışması, toplamda 6 ay sürdü ve bu süreçte 100’ün üzerinde farklı proje değerlendirildi. Sürece, tasarım evlerine geri dönüşleriyle destek veren TOGG, son olarak her tasarım evinden bir dış ve iç tasarım alıp, bu tasarımlar arasında geniş kitlelerle test çalışması yaptı. Bu hummalı çalışmanın ardından ise geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan yerli otomobiller karşımıza çıktı. Pininfarina’nın yaptığı tasarımı seçen TOGG ekibi, Avrupa Birliği’nden aldığı tasarım tesciliyle proje için bir adımı daha geçmiş oldu.