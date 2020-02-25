Pininfarina'nın CEO'sundan TOGG ile İlgili Övgü Dolu Sözler

Türkiye'nin uzun yıllardır hayali olan yerli otomobil projesi, 2019 yılının sonunda nihayet gerçek oldu. Yerli otomobil ile ilgili çalışmalar devam ederken yerli otomobilin tasarımını yapan İtalyan Pininfarina'nın CEO'su Silvio Petro Angor'dan yerli otomobil için övgü dolu sözler geldi.

Türkiye'nin onlarca yıllık hayallerinden bir tanesi olan yerli otomobil projesi, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla nihayet gerçek oldu. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin bir araya gelerek kurduğu "TOGG", 2019 yılının son günlerinde Türkiye'nin yerli otomobilini resmen tanıttı. Yapılan tanıtım, tüm Türkiye tarafından yakından takip edildi.

Yerli otomobil, tanıtıldığı ilk günden beri tasarımıyla gündemde. Çünkü yerli otomobilin tasarımı, aslen İtalyan bir şirket olan Pininfarina tarafından yapılmıştı ve bazı kesimler, 'yerli' kelimesinin bu seçimle anlamını yitirdiğini iddia etti. Bu tartışmaların sonu gelir mi bilinmez ancak şimdi, Pininfarina'nın CEO'sundan yerli otomobile övgü dolu sözler dizildi.

Yerli otomobilin tasarımını oluşturan şirketin CEO'su olan Silvio Petro Angor, TOGG ile yaptıkları iş birliğinin büyük bir başarıya ulaştığını açıkladı. Bu iş birliğinin kendileri için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu belirten Angor, inanılmaz kişilerle çalışma imkanı bulduklarını açıkladı. Angor'a göre TOGG ekibi, bu proje için ciddi anlamda heyecanlı durumda.

Övgülerini sadece yerli otomobil projesi ile sınırlamayan Angor, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın olağanüstü bir insan olduğunu ve iş ilişkilerinin dostluğa dönmeye başladığını ifade etti. Kendi çizgilerinin TOGG'un stratejileri ile bütünleştiğini ifade eden Angor, yaptıkları iş birliğinin bu denli başarılı olmasının altında yatan esas nedenin de bu olduğunu ifade etti.