Otomotiv Sanayii Derneği'nin yayınladığı 2020 verilerine göre Türkiye'de otomobil ve otomotiv üretimi 2019 yılına oranla düşüşe geçti. Aynı zamanda otomotiv sanayinde ihracat oranında da düşüş yaşandı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılının üretim ve ihracat rakamları ile pazar verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre otomotiv üretimi 2020'de 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet oldu. Otomobil üretiminde de 2020'de 2019'a oranla düşüş yaşandı. Otomobil üretimi yüzde 13 düşerek 855 bin 43 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 oldu.

Kapasite kullanım oranı ise otomotiv sanayisinde 2020'de yüzde 65 olarak açıklandı. Kapasite kullanım oranlarına araç grubu bazında göz atıldığında ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46 ve traktörde ise yüzde 51 olduğu bildirildi.

Üretimde daralma, pazarda artış yaşandı:

2020'de ticari araç üretiminde yüzde 8 oranında daralma yaşandı. Bu daralmanın yanında pazara baktığımızda ise ticari araç pazarı 2019'a kıyasla yüzde 78, hafif ticari araç pazarı yüzde 77 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 82 arttı.

2020 yılında, iç pazardaki yerli hafif ticari araç satışlarında da artış yaşandı. Otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019'a göre yüzde 62 artış kaydetti ve 796 bin 200 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 58 artış göstererek 610 bin 109 adet seviyesine çıktı.

Otomotiv ve otomobil ihracatı da 2019'a kıyasla azaldı:

2020'de otomotiv ihracatı adet bazında 916 bin 543 olarak açıklandı. Bu rakam 2019'a oranla yüzde 27 daha az. Otomobil ihracatı ise toplamda 596 bin 616 adet olarak kaydedildi, 2019'a oranla yüzde 28 azalma yaşandı.

Otomotiv ihracatı dolar ve euro bazında değerlendirildiğinde ise dolar bazında yüzde 17, euro bazında ise yüzde 19 azalma yaşandı. Toplam otomotiv ihracatı 2020'de 25,9 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 22 azalarak 9,3 milyar dolar oldu.