Türkiye'de 2023'te ne kadar medya ve reklam yatırımı yapıldığı belli oldu. Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre yatırımlar, geçtiğimiz yıl %120 oranında artış göstererek 140 milyar TL seviyelerine çıktı.

Danışmanlık şirketi Deloitte, 2023’te Türkiye’de reklamlara ne kadar para harcandığını gösteren bir rapor yayımladı. “Türkiye’de Tahminî Medya ve Reklam Yatırım Raporları” ismi verilen rapor, birçok reklam vakfı ve derneği adına hazırlandı.

Verilere göre 2023 yılında medya ve reklam yatırımları bir önceki yıla kıyasla %120’lik dev bir büyüme yaşayarak 140 milyar 690 milyon TL oldu. Medya yatırımları 119 milyar 110 TL olurken yapım, baskı ve reklamveren hizmet bedeli gibi şeyleri içeren reklam yatırımları 21 milyar 580 TL olarak açıklandı.

Dijital reklam yatırımları %136,9 büyüdü

Rapora göre dijital yatırımlarda 86 milyar 500 milyon TL’lik hacme ulaşılarak 2022’ye kıyasla %136,9’luk bir büyüme yaşandı. Bu da dijital yatırımların toplam yatırımların %72,6’sını oluşturduğunu gösterdi. . Sosyal medya için ayrılan bütçe ise 39 milyar 524 milyon TL olarak bildirildi.

Dijital yatırımlardaki en büyük payın ise oyunlarda ve akıllı televizyonlarda yayımlanabilen video içeriklere ait olduğu görüldü. Bu içerikleri ise sesli reklam, müzik ve podcast gibi içeriklerin yer aldığı “dijital ses” reklamları takip etti.

Televizyona reklam veren marka sayısı azaldı, radyo yatırımları ise arttı

Reklam denince akla gelen ilk mecralardan olan televizyon ile ilgili veriler ise markaların bu platformu daha az tercih ettiğini gösterdi. Buna göre geçen yıla kıyasla reklamveren sayısı %7,1 azaldı. Reklam süreleri de %5,2 düştü. Fakat yatırımlarda artış görüldü. Öyle ki televizyon tarafında yatırım miktarı %94 artışla 24 milyar 900 milyon TL’ye çıktı.

Açık hava reklam yatırımlarında 5 milyar 8 milyon TL ile %138,6’lık artış var. Toplam yatırımlar içerisinde en büyük pay %32,37 ile dışarıda gördüğümüz ekranlar gibi “dijital açık hava platformları”na ait. İkinci sırada ise %23,35’lik pay ile spor alanları yer alıyor. Açık hava reklamları en çok kullanan sektörler ise kozmetik, kamu kuruluşları, siyasi partiler, eğlence, kültür sanat ve spor.

Öte yandan radyoya yapılan yatırımlar da yükselerek 1 milyar 623 milyon TL’ye çıktı. Bu da önceki yıla kıyasla %101,9’luk bir artış demek. En çok otomotiv, finans ve perakendecilik reklamı alan radyo, toplam medya ve reklam yatırımlarının %1,4’ünü kapsıyor.

Son olarak Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydettiğini de eklemek gerekiyor. Küresel reklam yatırımları, 2023’te %5,2 büyüme ile 874 milyar dolara ulaştı. En fazla yatırım yapılan ülke olan Hindistan ise %10,3 büyüme gördü. Bu oran Türkiye’de ise dolar bazında %34,8.