Fikrin Sahibini Tebrik Etmek İsteyeceksiniz: Türkiye ve Dünya Sokaklarında Dikkat Çekmeyi Başarmış Birbirinden Yaratıcı Reklamlar

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Markaların az bütçeyle çok konuşulan kampanyalar yapmasına olanak tanıyan gerilla pazarlama, yaratıcılığın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bu içerikte ülkemizden ve dünyadan örneklere göz atacağız.

Viral bir etki yakalamak isteyen markaların gizli kahramanı gerilla pazarlama kampanyaları sokaklarda boy göstererek bizleri şaşırtmayı ve beğenimizi toplamayı başarıyor.

Markaların geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak, yaratıcı ve kıvrak bir zekâ tarafından tasarlanan kampanyalara yönelmesi oldukça renkli tablolar ortaya çıkarıyor. Hazırsanız Türkiye ve dünyada görülen ilgi çekici çalışmalara göz atmaya başlayalım.

Dyson’ın bu reklam panoları gerçekten her anlamda büyük bir alkışı hak ediyor.

dyson

North Face’in açtığı bu geçici mağaza da başarılı gerilla pazarlama örneklerinden.

the north face

Bir sigorta firmasının “Emin ellerde misin?” mesajıyla yaptığı bu reklam da oldukça yaratıcı.

sigorta reklamı

Luxor Otel’i dev bir Doritos cipsine dönüştürmek mi? Fikri bulanı tebrik ediyoruz.

doritos

Corona’nın bu açık hava reklamı en sade ve en başarılı reklamlar arasında!

Bagaj teslim noktasını oldukça verimli kullanan Pringles da bir alkışı hak ediyor.

Reklamını panonun dışına taşıran McDonald’s kıvrak zekâsını sergilemeyi başarmış

McDonald’s, duvara taşan bir reklam panosuna “Paranın karşılığını almayı seviyor musun?” yazarak vermek istediği mesajı oldukça zeki bir biçimde vermiş.

mcdonalds

Yine McDonalds’tan ama bu sefer ülkemizden bir örnek.

mcdonalds

Patates kızartması şeklinde ışıklı bir reklam panosu çalışması yapan McDonald’s gecemizi en iştah açıcı şekilde aydınlatmış diyebilir miyiz?

Dalin’in sevgililer günü için yaptığı bu kampanyadaysa “çiçek gibi kokmak” mesajı net bir şekilde verilmiş.

dalin

Martı Tag bizleri ters köşe yapan bu çalışmayla güvenilirliğini vurguluyor!

Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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