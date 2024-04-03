Viral bir etki yakalamak isteyen markaların gizli kahramanı gerilla pazarlama kampanyaları sokaklarda boy göstererek bizleri şaşırtmayı ve beğenimizi toplamayı başarıyor.
Markaların geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak, yaratıcı ve kıvrak bir zekâ tarafından tasarlanan kampanyalara yönelmesi oldukça renkli tablolar ortaya çıkarıyor. Hazırsanız Türkiye ve dünyada görülen ilgi çekici çalışmalara göz atmaya başlayalım.
Dyson’ın bu reklam panoları gerçekten her anlamda büyük bir alkışı hak ediyor.
North Face’in açtığı bu geçici mağaza da başarılı gerilla pazarlama örneklerinden.
Bir sigorta firmasının “Emin ellerde misin?” mesajıyla yaptığı bu reklam da oldukça yaratıcı.
Luxor Otel’i dev bir Doritos cipsine dönüştürmek mi? Fikri bulanı tebrik ediyoruz.
Corona’nın bu açık hava reklamı en sade ve en başarılı reklamlar arasında!
Bagaj teslim noktasını oldukça verimli kullanan Pringles da bir alkışı hak ediyor.
Reklamını panonun dışına taşıran McDonald’s kıvrak zekâsını sergilemeyi başarmış
McDonald’s, duvara taşan bir reklam panosuna “Paranın karşılığını almayı seviyor musun?” yazarak vermek istediği mesajı oldukça zeki bir biçimde vermiş.
Yine McDonalds’tan ama bu sefer ülkemizden bir örnek.
Patates kızartması şeklinde ışıklı bir reklam panosu çalışması yapan McDonald’s gecemizi en iştah açıcı şekilde aydınlatmış diyebilir miyiz?
Dalin’in sevgililer günü için yaptığı bu kampanyadaysa “çiçek gibi kokmak” mesajı net bir şekilde verilmiş.
Martı Tag bizleri ters köşe yapan bu çalışmayla güvenilirliğini vurguluyor!
Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?
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