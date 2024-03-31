Harcamaların 30 günlük süreci ve sadece Meta reklamlarını kapsadığını en baştan belirtelim.

Her yıl olduğu gibi yine gergin bir seçim gündemindeyiz. Adaylar ve partiler, yerel seçimlerde birbiriyle yarışırken bir yandan da bu zamana kadar yaptıkları yatırımların meyvelerini alıyorlar. Bunlar arasında en önemli olanlardan biri de şüphesiz reklamlar. Reklam dendiğinde de yeni çağda artık sosyal medya öne çıkıyor.

En çok kullanılan uygulamalardan olan Instagram ve Facebook, bildiğimiz üzere Meta çatısı altında. Meta da reklam tarafındaki verilerini aramanızı mümkün kılıyor. Bu sayede partilerin ve adayların Meta üzerinde reklam için yaptıkları harcamaları görebiliyoruz. Harcamaların, 25 Mart gününden geriye doğru 30 günü kapsadığını belirtelim.

Siyasi Partiler Meta Reklamlarına Ne Kadar Harcadı?

Parti/Aday Bütçe CHP 20.950.392 TL Deva Partisi 5.265.387 TL Murat Kurum 4.894.938 TL Ekrem İmamoğlu 4.893.709 TL Ak Parti 4.024.813 TL Hakan Tütüncü 3.799.271 TL İstanbul Gerçekleri 2.201.341 TL Ak Parti İstanbul 2.159.142 TL Hamza Dağ 2.128.038 TL Muhittin Böcek 1.674.245 TL

Ahmet Balat'ın Meta kütüphanesinden paylaştığı dosyalarda ile göre yapılan harcamalar veya toplam reklam adedi gibi detaylar da yer alıyor. Fakat üstteki tablo, genel olarak son 30 günde yapılan harcamaları kapsıyor.

Sizin düşünceleriniz neler?