Siyasi Partiler, Seçim Ayı İçinde Meta Reklamlarına Ne Kadar Harcadı?

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Siyasi Partiler, Seçim Ayı İçinde Meta Reklamlarına Ne Kadar Harcadı?
Harcamaların 30 günlük süreci ve sadece Meta reklamlarını kapsadığını en baştan belirtelim.

Her yıl olduğu gibi yine gergin bir seçim gündemindeyiz. Adaylar ve partiler, yerel seçimlerde birbiriyle yarışırken bir yandan da bu zamana kadar yaptıkları yatırımların meyvelerini alıyorlar. Bunlar arasında en önemli olanlardan biri de şüphesiz reklamlar. Reklam dendiğinde de yeni çağda artık sosyal medya öne çıkıyor.

En çok kullanılan uygulamalardan olan Instagram ve Facebook, bildiğimiz üzere Meta çatısı altında. Meta da reklam tarafındaki verilerini aramanızı mümkün kılıyor. Bu sayede partilerin ve adayların Meta üzerinde reklam için yaptıkları harcamaları görebiliyoruz. Harcamaların, 25 Mart gününden geriye doğru 30 günü kapsadığını belirtelim.

Siyasi Partiler Meta Reklamlarına Ne Kadar Harcadı?

Parti/Aday Bütçe
CHP 20.950.392 TL
Deva Partisi 5.265.387 TL
Murat Kurum 4.894.938 TL
Ekrem İmamoğlu 4.893.709 TL
Ak Parti 4.024.813 TL
Hakan Tütüncü 3.799.271 TL
İstanbul Gerçekleri 2.201.341 TL
Ak Parti İstanbul 2.159.142 TL
Hamza Dağ 2.128.038 TL
Muhittin Böcek 1.674.245 TL

Ahmet Balat'ın Meta kütüphanesinden paylaştığı dosyalarda ile göre yapılan harcamalar veya toplam reklam adedi gibi detaylar da yer alıyor. Fakat üstteki tablo, genel olarak son 30 günde yapılan harcamaları kapsıyor.

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