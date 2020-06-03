Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat’ın önümüzdeki 3 yılda uzaya 3 uydu göndereceğini duyurdu. 2020’nin son çeyreğinde uzaya gönderilecek Türksat 5A’nın ardından 2021’de Türksat 5B, 2022 yılında ise Türksat 6A uzay gönderilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat A.Ş.’nin Gölbaşı Yerleşkesi’nde yaptığı incelemeler sırasında, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Türksat’ın çalışmalarıyla ilgili olarak basına bilgi verdi.

Türkiye’nin uydu yayıncılığı alanında sektörde önemli bir aktör olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Türksat’ın çalışmalarına kesintisiz devam ettiğini ve önümüzdeki 3 yılda uzaya 3 uydu daha göndereceğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, “Türksat 5A, 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A ise 2022’de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya’da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak” dedi.

2022 yılında uzaya gönderilecek Türksat 6A uydusunun yerli bir uydu projesi olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, uydunun sözleşmesinin 2014 yılında imzalandığını söyledi. Türksat 6A uydusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat A.Ş.’nin yanında TÜBİTAK, TAI, ASELSAN ve Ctech’in ortak çalışmasının bir ürünü olarak uzayda yerini alacak.

Kablo TV abone sayısının 100 bin kişi artması bekleniyor

Türksat A.Ş.’nin kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şu anda 1 milyon 300 bin olan Kablo TV abone sayısının yıl sonuna kadar 1 milyon 400 bine çıkmasını öngördüklerini söyledi.

Türksat’ın önemli projelerinin arasında uydu yedeklilik ve veri merkezi yedeklilik projelerinin de yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Ankara Macunköy Veri Merkezi Yedeklilik Projesi’nin devam ettiğini, Ankara Uydu Yedeklilik Sistemi Projesi ve Ankara Gölbaşı Veri Merkezi Projesi’nin de planlanan yatırımlar arasında yer aldığını açıkladı.

Koronavirüs salgını sırasında E-Devlet’teki aylık işlem sayısı 200 milyon arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sırasında e-Devlet'in kullanım oranının çok yüksek seviyelere ulaştığını söyledi. Karaismailoğlu, daha önce aylık ortalama 300 milyon olan kullanım sayısının, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştığını ifade etti.

PTT maske başvurusu, sosyal yardım başvuruları ve Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden yoğun bir şekilde kullanıldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, hizmetlerin aksamadan devam etmesi nedeniyle Türksat A.Ş.’ye teşekkür etti.

Türksat, 2020 ilk çeyreğinde 101 milyon TL faaliyet kârı elde etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açıklamalarının ardından açıklama yapan Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat A.Ş.’nin yatırım değerinin 10.2 milyar liraya ulaştığını söyledi. Şen, şirketin 2020’nin ilk üç ayında 101 milyon liralık faaliyet kârını elde ettiğini söyledi.