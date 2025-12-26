Tümü Webekno
Türkiye'nin Toplam Elektrik Gücü Açıklandı: Ne Kadarın Yenilenebilir Kaynaklardan Geldiği de Belli Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'deki toplam kurulu elektrik gücünü açıkladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artış dikkat çekti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünya, iklim değişikliklerinin etkilerini azaltıp daha yeşil bir gelecek oluşturmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Ülkemizde de benzer bir durum görüyoruz. Öyle ki sürekli güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklara yönelik adımlar artıyordu. Şimdi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından konuyal ilişkin önemli açıklamalar geldi.

Bakanlık, resmî sitesi üzerinde Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünü açıkladı. Kasım ayı sonu itibarıyla toplam kurulu gücün 121 bin 782 megavata yükseldiği belirtildi. Elektrik üretim kapasitesiyle ilgili paylaşılan verilerde yenilenebilir enerji kaynakları dikkat çekti.

Toplam gücün 3’te 1’ini rüzgâr ve güneş oluşturdu

Bakanlığın paylaştığı verilere göre kasım sonu itibarıyla yenilenebilir enerji gücü 75 bin megavatı aşmayı başardı. Bu da ülkemizdeki elektrik üretiminin** %62’si civarının, yani çoğunluğunun yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini** gözler önüne seriyor. Ayrıca kurulu güç içinde yerli kaynakların payının %71,5’e yükseldiği de belirtilmiş.

Daha da dikkat çeken nokta ise rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarıyla alakalı. Öyle ki verilere göre Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 3’te 1’i sadece rüzgâr ve güneş enerjisinden oluşuyor. Güneşin payı %20.3’e yükselirken rüzgârın payı ise %11,9’a çıktı. Bakan Alparslan Bayraktar’a göre yenilenebilir enerji kaynaklarında önemli bir eşiği geride bıraktık ve dahası gelecek.

Türkiye’de elektrik gücünün kaynaklara göre dağılımı

Kaynak Güç (MW) Pay (%)
Hidroelektrik 32.294 26,5
Güneş 24.669 20,3
Doğal gaz 24.236 20,0
Rüzgâr 14.546 11,9
Yerli kömür 11.475 9,4
İthal Kömür 10.456 8,6
Biyokütle 2.348 1,9
Jeotermal 1.758 1,4
