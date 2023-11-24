Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ocak-Ekim 2023 döneminde Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı. Turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin bu yıl ağırladığı turist sayısını da açıkladı. Yapılan açıklama, Türkiye'nin bu yıl daha fazla turist ağırladığını ortaya koydu.

Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak-Ekim 2023 döneminde Türkiye'ye 50,2 milyon turist geldi. Bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,58'lik artışa denk geldiğini söyleyen Ersoy, turizm gelirlerinde de artış yaşandığını açıkladı.

Turizm geliri 42 milyar dolar oldu

Bakan Ersoy, turizm gelirinin bu yıl yüzde 20 artışla 42 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ancak bu gelir, yıllık hedefin biraz altında. Hükûmet, bu yıl turizmden 55,6 milyar dolar gelir elde etmeyi umuyordu. Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirinin 2028 yılında 100 milyar dolara ulaşması için çalışmaların devam ettiğini de söyledi.

Merak edenler için bir dipnot olarak açıklayalım. Ülkemiz, 2022'nin tamamında 44,5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapmıştı. Öte yandan; ülkemizin elde ettiği turizm geliri de 46,3 milyar dolar seviyelerindeydi. Ancak yılın henüz sona ermediğini de unutmamak gerek. Neticede Türkiye, sadece yaz turizminin yaşandığı bir ülke değil. Turistler, kış turizmi amacıyla da yurdumuzu ziyaret ediyorlar. Bakalım Ocak 2024'te açıklanacak veriler, bizi nasıl bir sonuçla karşılaştıracak...