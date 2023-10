Google ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Türkiye'nin kültürel zenginliği, Google'ın kültür ve sanat üzerine hizmet veren platformu Google Arts & Culture'e eklendi.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde, ABD merkezli teknoloji devi Google ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında anlamlı ve bir o kadar da önemli bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında "Türkiye'nin Hazineleri", Google Arts & Culture platformuna eklendi. Artık internet erişimi olan herkes, Türkiye'nin zengin kültürünü ve kültürel miraslarını, tek bir dokunuşla tanıma imkânı yakalayacak.

Adından da anlaşılabileceği üzere kültür ve sanat odaklı bir platform olarak hizmet veren Google Arts & Culture; dünyanın en ünlü sanatçılarına ait eserlere, ülkelerin yemek kültürlerine, sanat akımlarına ve çok daha fazlasına ulaşmanızı sağlayan bir mecra. İşte Türkiye ile Google arasında gerçekleştirilen iş birliği, dört bir yanından tarih fışkıran ülkemizin Google Arts & Culture'e eklenmesini sağladı.

Hikâyeler, belgeseller, Street View görüntüleri ve dahası

Google Arts & Culture'de oluşturulan Türkiye sayfasında, oldukça zengin bir içerik kütüphanesine sahip. Bu bağlamda; sayfaya girdiğinizde Türk kültürü ile ilgili 70 civarı makale ve görüntüye, 10 videodan oluşan bir belgesel serisine ve ilk kez çekilmiş olan 17 Street View görüntüsüne ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyet tarihinin anlatıldığı bir köşeye de sahip olan site, yabancıların ülkemizle ilgili detaylı bilgi edinmelerini sağlayacak.

"Türkiye gibi bir ülkenin bu platformda yer almaması düşünülemezdi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Google Arts & Culture'e eklenmesi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere, ülkemizin turizm ürünlerini ve hedef pazarları çeşitlendirmek, turizm sezonunu 12 aya ve 81 ilimize yaymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yurt dışında yoğun bir şekilde reklam ve PR çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Google ile yaptığımız iş birliğinin ürünü olan Google Arts and Culture Türkiye Platformunu da ülkemizin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak görüyoruz. Türkiye gibi kültürü ve mutfağı son derece zengin bir ülkenin, bu son derece önemli global platformda yer almaması tabii ki düşünülemezdi. Bu sebeple Google Arts and Culture ekibine ve Google Türkiye’ye bu projenin hayata geçmesi konusunda destekleri ve iş birlikleri için huzurlarınızda teşekkür ederim. Platformda bugün itibarıyla yer alacak içeriklerin, özellikle nitelikli turist çekme, ürün çeşitliliğinin artırılması ve özellikle ülkemizin popüler turist destinasyonlarının ötesinde 81 ilimizin her birinde sunduğu zengin kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması hedeflerimize destek olacağını ümit ediyorum.

"Türkiye’nin hazinelerini dijital dünyaya taşımaktan gurur duyuyoruz"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu tarafından yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

Google olarak Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız 2006 yılından bu yana ülkemizin güvenle dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Kurumların, işletmelerin ve bireylerin dijital dönüşümün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmeleri ve dijital ekonominin büyümesi için emek veriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün de sunduğumuz ürün ve hizmetlerle desteklenmesi hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlarken de önemli bir dijital koleksiyon ile ülkemizin değerlerini Google Arts & Culture platformuna taşıyarak hem gelecek nesillere bir hediye bırakmak hem de uluslararası platformda yer alacak bir iş birliği yapmak istedik. Buradan hareketle bizim için çok kıymetli olan Google Arts & Culture platformumuzla yola çıktık. Başta Sayın Bakanım Mehmet Nuri Ersoy ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımıza kıymetli iş birlikleri ile sağladıkları içerikler için ve ayrıca Bettany Hughes’a da Türkiye’nin sunduğu hikayeleri paylaşmaya en az bizim kadar heyecan duydukları için çok teşekkür ediyorum. Google Arts & Culture: Türkiye’nin Hazineleri Dijital Koleksiyonumuzun, kültürümüzün zenginliği ve derinliği de göz önünde bulundurulduğunda daha nice hikâyenin yer alacağı dinamik bir koleksiyon haline geleceğine yürekten inanıyoruz.

Eğer siz de Türkiye'nin Google Arts & Culture sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google Arts & Culture Türkiye sayfası için hazırlanan tanıtım videosu: