Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan Açıklamalar

Türkiye Uzay Ajansı'nın başındaki isim olan Serdar Hüseyin Yıldırım, yaptığı açıklamalarda "Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde ülkemizdeki en önemli gündem maddelerinden birisi Ay'a gerçekleştirilecek olan seyahat. Konuyla ilgili en yetkin isimlerden biri ise Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım elbette.

Çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek için Azerbaycan'da bulunan Yıldırım, hem görüşmeler hakkında hem de ajansın izleyeceği yol haritası hakkında açıklamalar yaptı. Proje için işbirlikleri yapılacağının da sinyallerini verdi.

"Uzayda İzi Olmayanın Dünya'da Sözü Olmaz"

Azerbaycan'daki görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyleyen Yıldırım, "Azerbaycan'da gerçekten bir birikim var. Uydu işletmeciliği gibi konularda altyapı var. Temel bilimlerde çok iyi bilim insanları var. Bunlardan Türkiye'nin bu program çerçevesinde genel olarak istifade etmesi söz konusu. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeleri de buna katarak, bir güç birliği içerisinde inşallah bu uzaydaki varlığımızı tahkim etmeyi hedefliyoruz.

Biz Türkiye olarak 'bunu yapmalıyız, yapabiliriz' diye yola çıktık ve yapabileceğimize de inanıyoruz. Ama biz istiyoruz ki, burada bir uluslararası iş birliği olsun, öncelikle de kardeşlerimizle olsun." dedi.

20'ye yakın ülkeyle görüşme yapıldı

Milli Uzay Programı için dünya çapında bir ilgi olduğunu belirten Yıldırım, pek çok ülkenin de paydaş olmak istediğini ifade etti. Yıldırım, "TUA olarak 20'ye yakın ülkeyle görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bunu devam ettireceğiz. Bunların arasında Rusya, Amerika, Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi büyük ülkeler de var, kardeş ülkelerimiz başta olmak üzere, bu işlerde biraz daha geride olan ama önündekileri yakalamaya çalışan ülkeler de var. Dolayısıyla buradaki güç birliğinin hepimize faydası olacaktır." dedi.

Uzay çalışmalarının çok masraflı olacağı yönündeki çekincelere de değinen Yıldırım, "Aklımıza gelen her şeyde uzay sistemlerini kullanıyoruz. 'Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz' bizim sloganımız ve buna gerçekten de inanıyoruz. Biz uzayda olmak zorundayız. Uzayda olmayan ülkeler fakirleşecektir. Bu paraları harcamazsak, ileride fakir hale düşeceğiz ve başka ülkelere bağımlı hale geleceğiz. Biz bunu istemiyoruz. Biz, uzayda güçlü şekilde var olalım. Şimdi harcayacağımız paralar, gelecekte tüm ekonomilere geri dönecektir." ifadelerini kullandı.