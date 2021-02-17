TUA Başkanı: Türkiye, Uzay Alanında Birinci Ligde Olacak

TUA Uzay Başkanı Yıldırım, Azerbaycan'a yaptığı gezi sonrasında Türkiye'nin uzayla ilgili planları başarıyla ilerlemeye devam ederse, ülkemizin uzay alanında birinci lige çıkacağını belirtti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay ajans ve işletmeleri ile görüşmeler yapmak için gittiği Azerybaycan’da Türkiye’nin uzaya çıkma programı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 2023 yılında sert, 2028 yılında ise yumuşak inişle Ay’a ayak basacağımızı belirten Yıldırım, planlar başarılı olursa Türkiye’nin uzay alanında 1.lige çıkacağını dile getirdi.

Yıldırım, aynı zamanda uzay planlarına ilk 10 senede insanların dahil edilmeyeceğini, insanlı uçuşların son derece zorlu ve tehlikeli bir iş olduğunu açıkladı. Yıldırım, aynı zamanda Azerbaycan gibi dost ülkelerle çeşitli işbirliklerinin yapılabileceğini vurguladı.

"Büyük hedeflerimiz var"

Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin uzun zamandır bir uzay ajansına ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği sayesinde Türkiye Uzay Ajansı ile giderildiğini belirtti. İlerleyen dönemlerde dost ve kardeş ülkelerle işbirliği yapmak istediğini belirten Yıldırım’ın Azerbaycan’a olan ziyareti de tam da bu nedenden kaynaklanıyordu.

Yıldırım, yaptığı görüşmeler sonrasında basın mensuplarına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı; "Bu program, hem bizim hem de dost ve kardeş ülkelerin yüzünü ağartacaktır. Büyük hedeflerimiz var. 2023'te aya ulaşmak, 2028'te ise yumuşak inişle gezen araç indirerek bilimsel çalışmalar yapmak gibi hedeflerimiz var. Bunu yaptığımız zaman Türkiye birinci lige çıkmış olacaktır." dedi.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca insanlı uzay yolculuğu planlanmıyor

Dünyada sadece üç ülkenin uzaya insanlı yolculuk yapabildiğini vurgulayan Yıldırım, bu işin zor olduğu kadar tehlikeli de olduğunu, bu yüzden de önümüzdeki 10 sene boyunca yapılacak bütün yolculukların insansız olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

İnsanlı uzay yolculuğu gibi iddiaların boş vaatlerden başka bir şey olmadığını belirten Yıldırım, açıklamasına böyle devam etti; "Bunu söylersek ayakları yere basmayan bir şey söylemiş oluruz. Çok zor ve riskli bir iş. Dünyada insanlı uzay uçuşlarını sadece 3 ülke yapabiliyor. Biz bunu uluslararası iş birliği ile yapacağız. Hedefimiz uzayda bilimsel çalışmaları yürütmektir. Çünkü yer çekimi olmayan ortamda bazı bilimsel deneyler daha net yapılabiliyor. Çok çeşitli hedeflerle ülkemizi birinci lige çıkaracağız."