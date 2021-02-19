Perseverance uzay aracının Mars'a inişinin yankıları bitmiyor. Twitter kullanıcıları, uzay aracının Mars'tan ilk fotoğrafı göndermesiyle birlikte adeta bir mizah şöleni başlattı.

NASA’nın Mars’taki yeni gözü kulağı olacak Perseverance keşif aracı, dün akşam itibarıyla Kızıl Gezegen’e inişini gerçekleştirdi. Mars araştırmalarında önemli bir kilometre taşı olacak Perseverance, komşu gezegenimizde geçmişte var olduğuna inanılan yaşama ait ipuçları kovalayacak.

Perseverance’in Mars’a inişi yalnızca NASA’nın değil sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. Uzay çalışmalarına ilgisi olan olmayan neredeyse herkes Perseverance ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Perseverance’ın Mars’ta çektiği ilk fotoğrafı göndermesiyle ile birlikte sosyal medyanın mizahşörlerindan paylaşımlar art arda geldi.

Perseverance’in Mars’ın yüzeyinden çektiği ilk fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarının Perseverance’in Mars’a inişiyle ilgili komik paylaşımları