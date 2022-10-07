Türkiye Yapay Zeka Haftası 24 Ekim’de Başlıyor!

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Haftası (TR AI Week 2022), 24-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 80’den fazla oturumda 150’den fazla konuşmacının yer alacağı Türkiye’nin en kapsamlı online yapay zeka etkinliği TR AI Week’te, Türk ve yabancı uzmanlar, Türkiye’deki ve dünyadaki yapay zeka liderleri, geometrik bir şekilde büyüyen yapay zeka girişimleri ve fark yaratan yapay zeka akademisyenleri dijital sahneye çıkacak.

ING Türkiye Ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte; Turkcell, Huawei, Hewlett Packard Enterprise( HPE), Etiya, SAP, Microsoft, DT Bilişim, Exodus, Komtaş, Obase, Sestek gibi alanında öncü pek çok kurum ve kuruluşlardan üst düzey yönetici ile akademisyenler bir araya gelecek.

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ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Wouter Meijs: “Veri bilimi, yapay zeka, robot teknolojileri gibi yeni nesil teknolojiler artık hayatımızı geri dönülmez bir şekilde şekillendiriyor. Bu büyük dijital dönüşüm içinde ise ekosistemin bir arada uyum içinde olması önem taşıyor. Bu nedenle dijital liderlik hedefiyle ilerleyen ING olarak, Türkiye’de yapay zeka ekosisteminin gelişimine katkıda bulunan Türkiye Yapay Zeka Haftası’na ana sponsor olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Biz kendimizi bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz ve DNA’mızda yer alan çeviklik ve esneklikle kalıpların dışında bankacılık ürün ve hizmetleri geliştirerek sektörü dönüştürüyoruz. Robotik Süreç Otomasyonu ile Mart 2017’den bu yana yaklaşık 414 bin saat mesai harcanmış tekrar eden işlerin robotize edilmesini sağladık. Yapay zeka destekli yazışmalı bankacılık asistanımız INGo’da 2018 yılından bu yana yaklaşık 1,52 milyar TL’lik kredi onaylandı. Dijital dönüşüme bütüncül bakıyor ve insan kaynağımızı da geleceğe hazırlıyoruz.”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Bu coğrafyada bu etkinliğin farklı bir yere oturduğuna inanıyoruz. Bizim için bu etkinliğin en büyük başarısı katılımın her geçen yıl artması, genç kuşaklara değişimi hissettirebileceğimiz mesajlar verebilmek ve geleceğe referans olabilmek” dedi. SAP Türkiye olarak SAP’nin global laboratuvar ağı içinde yer alan, büyük veri ve iş zekası alanında çalışan 5’inci yazılım geliştirme merkezine ev sahipliği yapma şansını yakaladıklarını söyleyen Uğur Candan,’ Çözülecek çok sorun var. Bir kurumun bir sorununun çözülmesi tek başına yetmiyor. Birbirine uçtan uca eklenebilir şekilde platform ve topluluk olabilmeyi başarmayı hedefliyoruz. Sponsor olarak bu çorbada tuzumuz olduğu için mutluyuz.”

Etkinlikte neler konuşulacak?

Assembly Buildings’te gerçekleştirilen basın lansmanında, 5 gün sürecek Türkiye Yapay Zeka Haftası’nda bankacılık, sigortacılık, üretim, eğitim, perakende ve enerji gibi birçok sektördeki yapay zeka uygulamalarının örnekleri, bulut teknolojiler, açıklanabilir yapay zeka, Hollanda, İsrail, Singapur, Çekya, Kanada ve Amerika gibi ülkeler başta olmak üzere globaldeki yapay zeka uygulamaları uzmanları tarafından izleyicilere aktarılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Ulusal Yapay Zeka Strateji belgesindeki maddelerin eylem planlarını ve sektörlere olan etkilerinin tartışılacağı panel başta olmak üzere, yapay zeka alanındaki yeteneklerin geliştirilmesi gibi pek çok konuyu ele alan paneller de düzenlenecek.

Online stantlarda etkileşim imkanı

Geçen sene 50 binden fazla kişinin izlediği Türkiye Yapay Zeka Haftası’nda bu sene online stant alanları yer alacak. Online platforma giriş yapan kişi, Dijital Kongre Merkezi’nde yer alan fuaye alanlarında birçok şirket ve startup’ın standına uğrayarak onların çözümleri hakkında bilgi edinip, yetkilileriyle iletişime geçilebilecektir.

Teknoloj devleri yapay zeka eğitimi verecek

Microsoft, Google, TR Academy, Obase ve Komtaş gibi önde gelen teknoloji şirketlerinden uzmanlar katılımcılara çeşitli yapay zeka eğitimleri verecek.

Eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak için bu linke tıklayın.

Katılım ve eğitim katılım sertifikası

Türkiye Yapay Zeka Haftası’nın katılımcılarına “Katılım Sertifikası”, eğitimlerine katılanlara ise “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecek.

Etkinlik Saatleri