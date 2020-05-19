Türkiye'nin 'Yerli Ve Milli' İlk Sıcak Hava Balonu Havalandı

Yerli ve milli ilk sıcak hava balonu, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da üretildi. Balon, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya semalarına havalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile mücadele amacıyla Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar iptal edilmişti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonuna özel bir uçuş gerçekleştirildi ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gökyüzünde kutlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı her yıl Kapadokya'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl üzerinde İstikbal Göklerdedir yazılı Türkiye'nin ilk yerli ve milli balonu sepetine asılan Türk Bayrağı ve Atatürk Bayrağı ile havalandı.

Türkiye’nin ilk yerli üretimi balonu ve bununla bu özel günde uçuşu gerçekleştireceğimizin mutluluğunu yaşamaktayız diyen Pasha Baloons Üretim AŞ. sahibi Halis Aydoğan, “19 Mayıs 2020’de özel bir balon uçuşu gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs bizim ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Bugünde korona virüs ile mücadele kapsamında balonlarımızın uçmadığı bu dönemde bu uçuşumuzu Atatürk ve Türk bayrağı ile gerçekleştirerek bugünü anacağız. Umut ediyoruz ki bugünler hızla geçecek. Ve Kapadokya’da tüm balonlarımız yine 19 Mayıs’ı ve nice bayramlarımızı yine Türk bayraklarımızı balonlarımıza asarak kutlayacağız. Türkiye’deki üretilen ilk balon ve bugün bu uçuşumuzu üzerinde 'İstikbal Göklerdedir' yazılı balonumuz ile gerçekleştirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli üretim, milli balonumuz. Türkiye’nin ilk yerli üretimi balonu ve bununla bu özel günde uçuşu gerçekleştireceğimizin mutluluğunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.