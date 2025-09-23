Türkiye'de İlk Kez YouTube İzleme Oranı Televizyonu Geçti

Vestel IoT ekibi tarafından yapılan bir araştırma, YouTube izlenme oranının ülkemizde ilk kez geleneksel uydu yayınlarını geride bıraktığını ortaya koydu. İşte bu çarpıcı araştırmaya ilişkin detaylar...

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, ülkemizde tüketici alışkanlıklarının değiştiğini gözler önüne seren bir araştırma gerçekleştirdi. Vestel'in IoT ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizde YouTube izleme oranı, tarihte ilk kez uydu izleme oranını geride bıraktı. Gelin bu araştırmanın detaylarına yakından bakalım.

Yapılan araştırmalar, geleneksel uydu yayınlarının popülaritesini kaybettiğini zaten ortaya koydu. Vestel'in araştırması ise Türkiye'nin de bu kervana dahil olduğunu gözler önüne seriyor. Öyle ki YouTube'un Türkiye'deki izlenme oranı, temmuz ve ağustos ayları itibarıyla yüzde 43 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde uydu izleme oranı ise yüzde 36 seviyesindeydi.

"Televizyonun geleceği platformlarda şekilleniyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu'ydu. Uylukçuoğlu, YouTube'un uydu yayınlarını geride bırakmasının, televizyonun geleceğinin YouTube gibi platformlarda şekilleneceği anlamına geldiğini söyledi. Geleneksel uydu yayınları yapan firmaların bu değişime nasıl ayak uyduracağını zaman içerisinde göreceğiz.

Gelin biraz da diğer ülkeleri konuşalım. Mesela uluslararası pazar araştırma şirketi Nielsonn'un verilerine göre YouTube, ABD'de 3 aydır zirvede. Birleşik Krallık merkezli Ofcom verilerine göre ise YouTube, BBC'den sonra en çok izlenen mecra hâline gelmiş durumda. Paylaşılan veriler, YouTube'un artık görmezden gelinemez bir noktaya ulaştığını gözler önüne seriyor.