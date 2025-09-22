Made on YouTube 2025: İçerik Üreticiler İçin Yepyeni Özellikler Tanıtıldı

YouTube, her yıl düzenlemiş olduğu Made of YouTube'un bu yılki etkinliğinde yapay zekâ odaklı birçok yeni özelliğini tanıttı.

YouTube, her yıl düzenlediği Made on YouTube etkinliğinde bu kez yapay zekâ odaklı yeniliklerle sahneye çıktı.

New York’ta düzenlenen etkinlikte YouTube CEO’su Neal Mohan, içerik üreticiler için YouTube Studio'yu daha akıllı hâle getiren, iş birliği imkânlarını artıran ve küresel kitlelere ulaşmayı kolaylaştıran bir dizi yeni özelliği duyurdu.

Daha akıllı YouTube Studio

YouTube Studio artık yapay zekâ destekli Ask Studio adlı yeni bir sohbet botuna sahip. İçerik üreticiler artık karmaşık analiz panellerinde kaybolmak yerine, doğrudan bot üzerinden videolarının performansını sorabilecek, izleyici yorumlarını özetletebilecek ve içerik geliştirme önerileri alabilecek.

Bunun yanı sıra geçen yıl tanıtılan Inspiration Tab de geliştirildi. Artık izleyici davranışlarına göre özel konu önerileri sunacak, neden etkileşim yaratabileceğini açıklayacak ve her yapay zekâ istemine birden fazla yanıt üretecek.

YouTube ayrıca içerik üreticilerin tek bir video için üç farklı başlık ve thumbnail denemesi yapmasına da imkân tanıyor.

İş birliği ve koruma

YouTube, içerik üreticileri arasındaki etkileşimi artırmak için yeni bir iş birliği aracı tanıttı. Artık beş farklı içerik üreticisi aynı videoda yer alabilecek ve bu video tüm kanalların takipçilerine ulaşacak. Gelir paylaşımı yalnızca yükleyen kanalda olacak olsa da bu özellik birlikte yapacakları iş birlikleri için büyük önem taşıyor.

Ayrıca benzerlik tespit aracı da tüm Partner Program üyelerine açılıyor. Daha önce sınırlı sayıda büyük kanalla test edilen bu özellik, yapay zekâ ile üretilen sahte videolara karşı içerik üreticilerin yüzlerinin izinsiz kullanımını tespit etmelerini ve kaldırılmasını talep etmelerini sağlıyor.

Yapay zekâ destekli yeni araçlar

YouTube, içerik üretim sürecini hızlandırmak için yeni yapay zekâ video editörünü de tanıttı. Bu yeni araç; ham görüntüleri doğrudan geçiş efektleri, arka plan müziği ve seslendirme ekleyerek taslak bir videoya dönüştürebiliyor.

Shorts içerikleri için de dikkat çeken bazı yenilikler gelmiş durumda:

Konuşmaları şarkıya dönüştüren speech-to-song özelliği,

Gelişmiş görseller ve ses desteğiyle metinden kısa video üreten Veo 3 entegrasyonu,

İngilizce ve Hintçe için otomatik seslendirme imkânı.

Canlı yayın yapanlar için ise AI highlights aracı devreye giriyor. Bu yeni özellik, yayınlardaki en ilgi çekici anları otomatik olarak Shorts formatında öne çıkaracak.

Küresel erişim

YouTube, farklı dillerdeki izleyicilere ulaşmayı kolaylaştırmak için otomatik dublaj özelliğini de geliştirmiş durumda. Artık videolar yalnızca 20’den fazla dile çevrilmekle kalmayacak, aynı zamanda dudak senkronizasyonu teknolojisiyle ağız hareketleri çeviriyle daha doğal uyum sağlayacak.

Şirket, izleyicilerin %75’ten fazlasının orijinal yerine dublajlı içerikleri tercih ettiğini belirterek, bu özelliğin içeriklerin küresel erişimini ciddi şekilde artıracağını vurguluyor.

Peki siz YouTube'a gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.