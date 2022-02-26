Asgari Ücretle Çalışan İnsanlar Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

NG Araştırma tarafından paylaşılan verilere göre, asgari ücret ve emekli maaşıyla geçimini sağlamaya çalışan birçok vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Bununla birlikte yine büyük bir çoğunluk temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.

Günümüz şartlarında malesef ki bırakın kendimizi şımartacak şeylere para harcamayı; ekmek, yağ, yumurta gibi temel ihtiyaçlarımızı alırken bile iki kez düşünmeye başladık. Şu anda halen devam eden Rusya - Ukrayna savaşı, tüm dünyayı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken ekonomik olarak bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Halihazırda zaten ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, yaşanan bu olumsuz gelişmeler de hepimizi fazlasıyla etkiliyor.

Az önce de dediğimiz gibi artık temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile olsa para harcarken, bir şey satın alırken iki kere düşünüyoruz. NG araştırmaya göre, Türkiye’deki birçok vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor. NG Araştırma’nın bulguları gösteriyor ki ülkemizde yaşayan birçok vatandaş aldığı asgari ücretin büyük bir kısmıyla gıda ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyor.

Katılımcıların yüzde 5’i zamların geçim şartlarını ‘olumsuz’ etkilemediğini düşünüyor

NG Araştırma tarafından 15 yaş üzeri 1.855 kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları, yeni asgari ücretin yapılan zamlar sonrası insanların alım gücünü nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Araştırmaya katılım sağlayan ve asgari ücretle çalışan kişilere ‘maaşlarının kaç kişiyi borçlandırmadan geçindirebileceği’ soruldu. Katılımcıların yüzde 23’ü asgari ücretle bir kişinin bile temel ihtiyaçlarının karşılanamayacağını söylerken, yüzde 27’lik kısım bir kişinin ihtiyaçlarının karşılanabileceğini, kalan yüzde 23 ise iki kişinin geçinebileceği cevabını verdi. Asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini düşünenlerin oranı yüzde 5’ken, 5 veya daha fazla bireyden oluşan bir ailenin asgari ücretle geçinebileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 9.

Katılımcılar, yapılan zamlarla birlikte yaşam koşullarının gittikçe daha olumsuz etkilendiğiyle ilgili ise neredeyse hemfikir. Katılımcıların yüzde 93’ü doğalgaz, elektrik, su, gıda ve benzin fiyatlarına yapılan bu zamların geçim koşullarını olumsuz etkilediğini düşünürken, yüzde 5’lik bir kısım ise etkilenmediklerini söyledi.

İnsanların maaşlarının büyük bir kısmını gıdaya harcıyor

NG Araştırma’nın verilerine göre, katılımcıların yüzde 28’i en çok harcamayı gıda alışverişlerine yaptıklarını söylüyor. Araştırma, katılımcıların aylık maaşlarının yüzde 23’ünü kiraya, yüzde 10’unu doğalgaza, yüzde 7’sini elektriğe, yüzde 3’ünü ise su faturasına verdiklerini gösterirken diğer seçeneklere ise maaşlarının yüzde 29’unu ayırdıklarını ortaya koydu.

Araştırma, katılımcıların yüzde 73’ünün aylık gelirleriyle temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösterirken bu oran Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yüzde 80’i geçiyor. Araştırma, emeklilerde de durumun pek de parlak olmadığını gösterdi. Emeklilerin büyük çoğunluğu, ek iş yapmadan geçinmelerinin çok zor olduğunu söylerken, ek geliri olmayan emeklilerin yüzde 85’i geçinemediklerini ifade etti.