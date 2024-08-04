Türkiye'nin 2024'ün ilk yarısında yüksek teknolojili ürünlerin ihracatından elde ettiği miktarlar açıklandı. Sonuçlarda, uzay ve hava araçlarının damga vurduğu görüldü.

Türkiye’de yüksek teknoloji konusunda hamleler yapıldığını görüyorduk. Hatta yakın zamanda milyarlarca dolar yatırım alması beklenen "Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" da duyurulmuştu. Şimdi ise bu konuda önemli veriler açıklandı.

Türkiye’de yılın ilk yarısında ne kadar yüksek teknolojili ürün ihracatı yapıldığına dair veriler paylaşıldı. Anadolu Ajansı’nın TÜİK verilerinden derlediği sonuçlarda, ihracatın 4,1 milyar dolar olduğu görüldü.

En yüksek katkı hava ve uzay araçlarından 1,4 milyar dolarla geldi

Verilere en çok damga vuran, hava ve uzay araçları oldu. Öyle ki bu ürünlerin imalatından 1,4 milyar dolar geldiği ifade edildi. İkinci sırada 1,2 milyar dolar ile eczacılık ürünleri ile bitkisel ürünlerin imalatı, üçte ise 547 milyon dolar ile ölçme, test ve kontrol amaçlı alet ve cihazların imalatı yer aldı.

İlk altı ayda ay bazında ihracatın ne kadar olduğu da görüldü. En yüksek miktar, 872,9 milyon dolarlık dış satımla mayısta kaydedildi. Diğer aylara bakacak olursak ocakta 641,9 milyon, şubatta 531,3 milyon, martta 707,3 milyon, nisanda 648,1 milyon, haziranda ise 732,1 milyon dolar görüyoruz.

İlk çeyrekte artış gösteren orta-yüksek teknolojili ürünlerde ise ikinci çeyrek biraz daha dalgalı geçti. İlk yarıdaki orta-yüksek teknolojili ürünlerde toplam ihracat 43,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Zirvede, şaşırtmayacak şekilde 10,8 milyar dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı yer aldı. Genel amaçlı makineler 5,2 milyar dolar ile 2. sırada, kimyasal ürünler ise 4,7 milyar dolar ile 3’te kendine yer buldu. Hem orta-yüksek hem yüksek teknolojili ihracatı birleştirildiğinde ise ortaya 47,8 milyar dolarlık ihracat çıktı.