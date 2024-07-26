Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Teknoloji Teşvik Programı"nı tanıttı. Program, Türkiye'yi teknoloji alanlarında küresel bir merkez hâline getirmeyi amaçlıyor. İşte detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikle merakla beklenene “Yüksek Teknoloji Teşvik Programı”nı tanıttı. Program, Türkiye’yi teknoloji yatırımlarının odak noktası hâline getirmeyi amaçlıyor.

Erdoğan, program ile toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceklerini belirtti. Öte yandan en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımının da ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Elektrikli araçlara 5 milyar dolarlık teşvik, batarya için 4,5 milyar dolarlık destek

Açıklamalara göre program kapsamında elektrikli araçlara büyük önem verilecek. Buna göre üretim kapasitesini en az yıllık 1 milyona çıkarmayı hedefleyen 5 milyar dolarlık teşvik paketi devreye alınacak. Bu konuda başka detay yok. 1 milyon üretim kapasitesine sadece elektrikli otomobillerin mi yoksa ticari ve hibrit araçların da mı dahil olacağını bilmiyoruz.

Öte yandan batarya üretimi de öncelikli alan olarak belirlendi. 2030’a kadar 80 gigavat kapasite inşa edileceği ve bölgesel üretim üssü olmanın hedefleneceği aktarıldı. Megavat saat başına 6 bin dolara kadar hibe desteği içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketinin yatırımcılara sunulacağı ifade edildi.

Çip yatırımına %40 hibe desteği, güneş ve rüzgâr enerjisi için 3,2 milyar dolarlık destek

Çip teknolojilerinin günümüzde ne kadar önemli hâle geldiğini biliyoruz. Programda buna yönelik de adımlar var. Erdoğan’ın aktardığına göre çip fabrikasını Türkiye’ye kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketi devreye alınacak ve bu paket, %40’a varan oranda sermaye katkısı ve hibe desteği içerecek.

Öte yandan yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da önemli açklamalar var. Güneş enerjisine yönelik 15 gigavatlık hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği verilecek, paketin toplamı 2,5 milyar doları bulacak. Rüzgâr enerjisi için ise 1,7 milyar dolarlık kaynak ayrılacak.

Bunun dışında büyük teknoloji firmalarının AR-GE merkezleri Türkiye’ye kazandırılmaya çalışılacak. Erdoğan, AR-GE faaliyetleri bakımından dünyanın en büyük ilk bin firmasının ülkemizde kuracağı merkezlerin personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacaklarını söylüyor.

Program hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Erdoğan, 4 başka konuda daha planlarını yakın zamanda paylaşacaklarını ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise programı tarihin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirdi.