'Türkiye’de Sadece 4 Tane Bulunan' Araca Ceza Kesildi

İstanbul Avcılar’da yapılan trafik denetimi sırasında durdurulan bir araca çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü yaptığı ve ön kısımda plaka olmadığı için 1340 TL ceza kesildi. Sahibi, aracında plaka takılacak bir yer olmadığını söylemesine rağmen cezadan kurtulamadı.

İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nde görevli ekipler, ilçenin giriş çıkışına kurdukları asayiş noktaları ile kontrol yaparken durdurdukları bir aracın sahibinin cezadan kurtulmak için söyledikleri dikkat çekti.

Yılmaz Yıldız’ın sahibi olduğu araç, asayiş noktasına yaklaştığında polis ekipleri tarafından durduruldu. Türkiye’de aynı araçtan sadece 4 tane olduğunu söyleyen Yıldız, aracın ön kısmında plaka takılacak bir bölüm olmadığını da sözlerine ekledi.

Aracın ön kısmında plaka bulunmasının yanında araçta yapılan değişikliklerle çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkardığı, polis ekipleri tarafından belirlendi. Yılmaz Yıldız isimli sürücüye, ön kısımda plaka bulunmaması nedeniyle 112 TL, araçta yapılan teknik değişiklikler nedeniyle aşırı gürültü çıkarmasından dolayı da 1228 TL ceza kesildi.

Kesilen cezaların ardından araç trafikten alıkonuldu. 1 hafta içinde gerekli değişikliklerin yapılması istenen Yıldız, çekiciden aracının ön kısmının zarar görmemesi için özen gösterilmesini istedi.