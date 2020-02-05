Doğuş Otomotiv'den Volkswagen Fabrikasıyla İlgili Açıklama

Volkswagen'in yılan hikayesine dönen Türkiye fabrikası ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in CEO'su Ali Bilaloğlu tarafından yapılan açıklamalara göre Volkswagen'in kararı kesin olarak Türkiye. Ancak fabrikanın kurulamama ihtimali de var.

Türkiye uzunca bir süre, Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'ye kuracağı fabrikayı konuştu. Dev şirket, bu bağlamda çeşitli çalışmalar yürüttü ve hatta "Volkswagen Turkey" olarak isimlendirilen yeni bir şirket kurdu. Bu girişim, Türkiye'ye 1 milyar TL'lik yatırımın geleceği anlamına geliyordu ancak Volkswagen yönetimi, bu konuyla ilgili uzunca bir süredir sessiz.

Volkswagen'in bu konuda sessiz olmasının temel nedeni, Türkiye'nin bir süre önce başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"ydı. Askeri harekatın başlamasının ardından Volkswagen, çelişkili açıklamalar yapmış, Türkiye'nin kafasını ciddi anlamda karıştırmıştı. Konuya ilişkin olarak şimdiyse Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in bir numaralı isminden çok önemli açıklamalar geldi.

Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, yaptığı açıklamalarda Volkswagen yönetiminin kararını çoktan verdiğini ve fabrikanın Türkiye'ye kurulacağını ifade etti. Bilaloğlu, bu denli kesin konuşmasının altında yatan nedenin ise doğrudan Volkswagen CEO'su Herbert Diess olduğunu belirtti. Doğuş Otomotiv CEO'suna göre Diess'in yaptığı açıklamalar, Volkswagen'in Türkiye kararının çoktan kesinleşmiş olduğunun bir göstergesi.

Bilaloğlu, Volkswagen'in Türkiye kararının şirket bazında olmadığını söylüyor. Bilaloğlu'nun açıklamalarına göre Volkswagen'in böyle bir karar almasında, yasaları altında bulunduğu Aşağı Saksonya eyaletinin etkisi bulunuyormuş. Şöyle ki, Aşağı Saksonya eyaleti, Volkswagen Yönetim Kurulu bünyesinde 2 üyeye sahip. Bu üyelerin alınan bir kararı veto etme hakkı olduğunu vurgulayan Bilaloğlu, eyalet temsilcilerinin ikna edilmeye çalışılıyor olabileceğine değindi.

Volkswagen'in Türkiye kararı, yönetim kurulundaki Aşağı Saksonya eyaleti temsilcileri tarafından veto edilirse Volkswagen, Türkiye'de fabrika kurma kararından vazgeçmek durumunda kalacak. Ancak Bilaloğluna göre böyle bir durum gerçek olursa Volkswagen, yeni bir ülke arayışına girmeyip mevcut üretim tesislerinde kapasite artırımı yapacak. Volkswagen, bünyesindeki yetersizliği bu şekilde gidermeye çalışacak.

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda, şirketin resmi duyurusunu 2020'nin ilk çeyreğinde yapacağı belirtilmişti. Ocak ayını geride bıraktığımızı göz önünde bulundurduğumuzda, Volkswagen için artık zamanın daraldığını açıkça söyleyebiliriz. Görünen o ki ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin gündemi, yeniden Volkswagen'in Türkiye kararı olacak.