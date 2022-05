JustWatch.com’un yayınladığı verilere göre son 10 günde Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmlerin ne olduğu yayınlandı. Gelin listeye beraber göz atalım.

JustWatch uygulamasının verilerine göre 16 Mayıs 2022 ve 24 Mayıs 2022 tarihleri arasında bütün platformlarda (beyaz perde ve televizyon hariç) Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmlerin ne olduğu belli oldu.

Hem diziler hem de filmler listesinde çoğunlukta 2020’den sonra yapılmış filmler veya diziler yer alsa da sizleri görünce ‘Bu ne alaka?’ diye şaşırtacak eski yapımlar da bulunuyor. Lafı dolandırmadan listemize geçelim.

Türkiye’de son 10 günde en çok izlenen filmler:

Top Gun

Efsane oyuncu Tom Cruise’un 1986 yapımı filmi Top Gun, donanma pilotu Pete Mitchell’in Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadelenin anlatıldığı aksiyon ve duygu dolu bir film. Bildiğiniz gibi Mayıs ayında Top Gun’ın devam filmi Top Gun: Maverick beyaz perdeye çıkacak, bu sebeptendir ki ilk film son 10 günde en çok izlenen filmler arasına girmiş.

Sıfır Bir

BluTV’de yayınlanan, Adana’daki yasa dışı hayatları anlatan Sıfır Bir dizisinin sinemaya uyarlanan aynı isimli filmde Adana'nın üryan köşelerindeki bir grup insanın özellikle yasadışı bir şekilde uyuşturucu kullanımını engelleyerek mahallelerinde adaleti sağlamasını anlatıyor.

Dünyanın En Kötü İnsanı

2021 yapımı bu filmde aşk hayatının sıkıntılı dönemlerinde bulunan, kariyer yolunu bulmak için mücadele eden ve onu gerçekte kim olduğuna gerçekçi bir şekilde bakmaya yönlendiren genç bir kadın olan Julie'nin hayatındaki dört yıllık hikayeler anlatılıyor.

Av

Orijinal ismi The Hunt olan Av filminde zengin ve liberal elit kesimin, muhafazakâr Amerikalıları kaçırarak belli kaideler içerisinde birbirlerini avlamasını ve bu av oyununa son vermek isteyen Crystal'ın mücadelesini anlatıyor. (PUBG mi oynuyorsunuz arkadaş ya…)

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi

Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar’ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi, tahmin edebileceğiniz gibi Ramiz Karaeski’nin karakterinin geçmişini seyirciye sunuyor.

Karanlık Kız

Netflix özel yapımı olan 2021 yapımı bu filmde bir kadının tatile gittiğinde geçmişinin sorunlarıyla yüzleşmeye başlaması ve işlerin ‘karanlık’ bir hâl almasını anlatıyor.

Sen Ben Lenin

Başta ismini görünce ‘Bu Türk filmi mi?’ diyeceğiniz Sen Ben Lenin filmi, iki dedektifin kıyıya vuran kayıp Lenin heykelini bulmak için Türkiye'nin kuzey sahilinde bulunan küçük bir kasabanın yerlilerini sorguya çekmesini ve bunun sonucunda gelişen olayları anlatan güzel bir dram filmi.

Oyun

Efsane oyuncu Michael Douglas’ın başrolünde yer aldığı, orijinal ismi The Game olan Oyun filminde zengin bir bankacıya gizemli bir oyuna katılma fırsatı verildikten sonra oyun ile gerçeği ayırt edemeyecek hale gelmesini ve bunun sonucunda hayatının alt üst olmasını anlatıyor.

Büyük Hayaller

Ünlü oyuncu Dakota Johnson’un başrolünde yer aldığı 2020 yapımı bu filmde Los Angeles müzik sahnesinin göz kamaştırıcı dünyasında geçen, yeteneği ve egosu inanılmaz boyutlara ulaşan bir süperstar olan Grace Davis (Tracee Ellis Ross) ve onun çalışkan kişisel asistanı Maggie'nin (Dakota Johnson) hikayesi anlatılıyor.

Staten Adası’nın Kralı

Başrolünde birçok filmde gördüğünüz ancak muhtemelen adını duymadığınız Pete Davidson’un yer aldığı Staten Adası’nın Kralı isimli dram ve komedi filminde amaçsız bir tembelin, annesiyle yaşarken ve New York Staten Island'da arkadaşlarıyla takılırken dövme sanatçısı olmayı hayal etmesini anlatıyor.

Türkiye’de son 10 günde en çok izlenen diziler:

Erşan Kuneri

Çıkışıyla birlikte tüm sosyal medyayı Cem Yılmaz’ın artık komik olup olmadığıyla alakalı birbirine düşüren Erşan Kuneri dizisi, G.O.R.A. filminden tanıdığımız yetişkin içerikli film oyuncusu ve yönetmeni Erşan Kuneri’nin o tarz filmleri bırakıp sinemada başka kategorilerde film çekmek istemesinin hikâyesini anlatıyor.

Totems

2021 yapımı ve Prime Video özel dizisi olan Fransız yapımı Totems, 1965 yılında, Soğuk Savaş'ın ortasında, bir Fransız roket bilimcisinin neredeyse imkansız bir casusluk görevi için saha görevine çıkmasını ve KGB için gizlice çalışan bir Sovyet kadına aşık olmasını anlatıyor.

Euphoria

Twitter sağ olsun dizinin kendisini bilfiil izlemeye gerek kalmadan hepimizin bitirdiği Euphoria, en basit haliyle kötü şeyler yapan birkaç ergeni konu alan bir gençlik dizisidir.

Love on the Spectrum U.S.

2022 yapımı bu belgesel-vari Netflix yapımında otizme sahip insanların ilişkilerini nasıl yürüttükleri anlatılıyor.

Love, Death & Robots

1. sezonu 2019 yılında yayınlanan Netflix animasyon dizisi Love, Death & Robots; bilim kurgu, fantastik, korku, tarihi ve komedi gibi konularda kısa hikâyeleri ele alıyor.

Bang Bang Baby

2022 yılında yayınlanmaya başlayan Amazon Prime Video özel dizisi Bang Bang Baby, babasına olan sevgisi yüzünden kendisini Milan’ın kriminal hayatının içerisinde bulan Alice’in zamanının müzik, TV ve popüler kültüründen etkilenen hayal gücünü kullanarak bunun üstesinden gelmeye çalışmasını anlatıyor.

Sara’yı Kim Öldürdü?

2 sezon yayınlanan ve biten 2021 yapımı Netflix İspanyol dizisi Who Killed Sara?, intikam almaya ve kız kardeşinin cinayeti için kendisine komplo kurulduğunu kanıtlamaya kararlı olan Álex’in, cinayetin gerçek suçlusundan çok daha fazlasını ortaya çıkarmak için yola koyulmasını anlatıyor.

Better Call Saul

Breaking Bad’in yan dizisi olan ve yakın zamanda son sezonunda Walter White ve Jesse Pinkman’ın yer alacağı açıklanan Better Call Saul dizisi, tahmin edebileceğiniz gibi Breaking Bad’teki Saul karakterinin hayatını anlatıyor.

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman

2018 yılından beri Netflix’te yayınlanan My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, komedyen David Letterman’ın aldığı ünlü konuklarla yaptığı canlı röportajları işliyor.

Güneşin Karanlığında

Spider-Man’den tanıdığımız Marisa Tomei, Shameless’tan tanıdığımız William H. Macy, Breaking Bad’den tanıdığımız Bryan Cranston’un rol aldığı ve başrolünde Matthew McConaughey’in rol aldığı, orijinal ismi The Lincoln Lawyer olan filmde zengin bir adamı savunan bir avukatın, müvekkilinin birden fazla suçtan suçlu olduğuna inanmaya başlamasını ve ahlak değerlerini sorgulamaya başlamasını anlatıyor.

Siz Türkiye’de son 10 günde en çok izlenen filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.