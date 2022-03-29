Tom Cruise'un Pete Mitchell rolüyle hayranlarıyla buluştuğu bir dönemin efsaneleşmiş aksiyon filmi Top Gun, 36 yıl aranın ardından sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir dönemi kasıp kavuran Top Gun filminin ikinci serisi nihayet sevenlerinin karşısına yeni bir fragmanla çıktı. Devam filmi niteliği taşıyacak olan Top Gun: Maverick’in 2019 yılında bir fragmanı yayınlanmıştı. 2021 yılında vizyona girmesi beklenen filmin çıkış tarihi maalesef pandemi nedeniyle ertelenmiş ve sevenleri bir süre daha beklemek durumunda kalmıştı.

Donanma pilotu Pete Mitchell’in Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadelenin anlatıldığı aksiyon ve duygu dolu ilk filmin ardından Tom Cruise, Pete Mitchell rolüyle tekrar beyaz perdede sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi sürekli olarak ertelenen ve hayranlarında büyük bir merak uyandıran filmle ilgili ‘umut ışığı’ tadında yeni fragman geldi.

Top Gun: Maverick filminin 2 yıl aradan sonra ilk fragmanı!

Pete, artık sadece bir donanım pilotu değil; aynı zamanda kendisi gibi yetenekli pilotları eğitmek için görev yapan bir öğretmen. Pete ve arkadaşlarının pek çok zorlu görevle karşı karşıya kaldığı ve aksiyonu adeta damarlarımıza kadar hissettiren bu fragman, şimdiden hepimizde büyük bir merak uyandırmayı başardı.

İlk filmi 1986 yılında yayınlanan Top Gun efsanesi, belki de pek çoğumuz o yıllarda daha doğmamış olmamıza rağmen ‘Top Gun’ ismini neden unutmadığımızı hepimize hatırlattı. Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller, Ed Hariis, Jon Hamm ve daha pek çok büyük ismi bir araya getiren Top Gun: Maverick filmi 27 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.