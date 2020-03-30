17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Kaya, Türkiye’deki bütün şehirlerin edebiyat değerlerinin bulunduğu bir internet sitesi hazırladı. Kaya, oluşturduğu internet sitesi ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge birinciliği kazandı.

Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki İbrahim Kaya, “Seyr-ü Edebiyat” ismini verdiği, “seyruedebiyat.com" isim bir internet sitesi hazırladı. Kaya’nın hazırladığı sitede, 81 ilin yazar ve şairlerinin yanında şehirlerde bulunan edebiyat temalı müzeler ve edebiyat rotaları yer alıyor.

İnternet sitesini hazırlamak için 1 yıl çalışan İbrahim Kaya, benzer bir sitenin daha önce olmadığını fark edince böyle bir site hazırlamaya karar verdiğini ifade etti. Kaya, internet sitesinde yazarların doğduğu ve yaşadığı şehirler hakkında bilgilerin yanında şehirlerdeki edebi yerler hakkında da bilgi verdiğini söyledi.

Türkiye’de çok fazla edebiyatçı olduğunu söyleyen lise öğrencisi İbrahim Kaya, projenin hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Kaya, internet sitesini hazırlamak için danışman öğretmeni ile beraber derin bir araştırma yaptıklarını söyledi. Kaya, İngilizce seçeneği de olan internet sitesi için kaynakların taranmasının yanında kütüphaneleri dolaştıklarını ve Kültür ve Turizm müdürlüklerinin sayfalarını incelediklerini söyledi.

Seyr-ü Sefer internet sitesini hazırlamada İbrahim Kaya’ya yardım eden danışman öğretmen Hatice Çetinkaya ise çok detaylı bir proje hazırladıklarını söylerken internet sitesinin Türkiye’nin sahip olduğu edebi ve kültürel miras sayesinde ülkenin tanıtılmasını sağlamanın yanında bu mirasın yeni nesillere aktarılmasını da sağlayacağını söyledi.