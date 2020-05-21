Gün geçtikçe ve teknolojinin gelişim hızı artmaya başladıkça dizi ve film platformlarının yerini çeşitli sosyal medya uygulamaları alıyor. Türkiye de sosyal medya üzerinden dizi yayınlanan ülkeler arasına katılıyor ve pandemi sürecini konu alan Gün On4 dizisi bu akşam Instagram üzerinden yayın hayatına başlıyor.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, özellikle dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs salgını sürecinde adeta insanlar için dışarıya açılan bir kapı görevi gördü. Paylaşılan video ve fotoğrafların yanı sıra hikaye ekleme ve canlı yayın yapma özellikleri sayesinde Instagram, herkesin kendine hitap eden yeni şeyler bulmasını sağladı. Çevrimiçi eğitimler, canlı konserler, sanatsal atölyeler bunlardan birkaçı olarak öne çıktı. Şimdi de yeni bir haber geldi ve Gün On4 isimli dizinin Instagram üzerinden yayınlanacağı söylendi.

Kısıtlı imkânlara rağmen koronavirüs salgını süresinde yaratıcılığın asla etkilenmediğini gösteren mini dizinin Türkiye’de ilk defa uygulanan bir teknikle çekildiği söylendi. Bu akşam saat 21.00’da ilk bölümü yayınlanacak olan dizi Meraklı Filmler Instagram hesabı üzerinden izlenebilecek. Karantina günlerinde dizinin nasıl yapıldığını merak edenler içinse çekimlerin tamamen evden gerçekleştirildiğini ve sosyal mesafenin korunduğunu iletebiliriz. Durma noktasına gelen dizi ve film sektörü için bir ışık olabileceği yorumları yapılan dizinin pandemik polisiye olarak nitelendirildiğini de ekleyelim.

Türkiye’de ilk defa Instagram dizisi yapıldı:

Merak edilen şeylerden biri olan dizinin konusuysa koronavirüs teşhisi konan ve hastalığı evinde gördüğü tedaviyle atlatan Komiser Gazanfer ve ekibinin şüpheli bir intihar vakasını incelemeleri üzerine kurulu. Yurt dışından döndüğü için 14 gün karantina altına alınan Komiser Yardımcısı Sevin ile beraber aynı uçakta seyahat eden bir yolcu, yerleştirildikleri yurtta intihar ediyor ve olaylar böyle başlıyor.

Ekip, intihar eden bu yolcunun arkasında bıraktığı izleri takip ederek gerçeğe ulaşmaya çalışıyor ve Gün ON4, bizi her biri 8 dakika olan ve 10 bölüm sürecek mini bir maceraya davet ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Datça, İsviçre ve İstanbul’dan oyuncular bulunurken dizinin müzikleri de Londra’da tamamlanmış. Bu akşam 21.00'da yayına girecek bölümü ve alacağı izleyici yorumlarını hep birlikte göreceğiz.