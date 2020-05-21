Instagram, telif hakları bulunan müziklerin canlı yayın ve video içeriklerinde kesintisiz olarak kullanılabilmesi için yeni bir özellik sundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, telif hakları olan müziklerin kullanımı sırasında kullanıcıların büyük bir bildirim ile uyarılacağı ifade edildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, özellikle içerik oluşturucuları etkileyecek yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre telif haklarına sahip olan müziklerin kullanımı, artık kullanıcılara büyük açılır pencere uyarılarıyla bildirilecek.

Özellikle canlı yayın yapan kullanıcı ve içerik oluşturucularının bildiği üzere Instagram, telif haklarına bulunan müziklerin kullanımı sırasında canlı yayının ya da videonun sesini kapatıyor. Ses kısmanın kalıcı bir çözüm olmadığının farkında olan Instagram, bunun yerine kullanıcıları telif hakkı konusunda büyük uyarılarla bilgilendirecek.

Instagram, telif haklarına sahip olan müzikler için kullanıcıları uyaracak

Yeni özellikle birlikte bir içerik oluşturucu, canlı yayın ya da video yüklediği sırada telif hakkı olan bir müziği çok uzun süre kullanacak olursa Instagram, kullanıcıya göndereceği bildirimle şarkının telif hakkı olduğunu ve ihlal ile karşı karşıya kalındığını belirtecek.

Instagram'ın müzik telif hakkı bildirimleri bu şekilde görünecek

Instagram yetkilileri, kullanıcılara daha fazla yardımcı olmak için videolarına ekleyecekleri müziklerle ilgili bazı önerilerde bulundu. Yetkililer, kullanıcıların hikaye paylaşımları sırasında herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacaklarını söylüyor. Açıklamalara göre yeni uygulama içerikler ve canlı yayınları etkileyecek ve yetkililer, kullanılan müzik uzadıkça telif hakkı sorunu yaşanma ihtimalinin arttığını belirtiyorlar.

Instagram ayrıca Facebook'un sahip olduğu koleksiyonda sayısız müziğin olduğunu ve bu müziklerin hiçbir kısıtlama olmadan kullanılabileceğini ifade ediyor. Yani bu tür telif sorunları ile uğraşmak istemiyorsanız Facebook'un Ses Koleksiyonu'nda yer alan içeriklere göz atabilirsiniz.