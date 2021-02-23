Türkiye'nin popüler internet sağlayıcılarından TurkNet'te bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan bu sorunu sosyal medya hesaplarından duyuran kullanıcılar, müşteri hizmetine de erişmekte zorluk yaşadıklarını belirtiyorlar.

Son birkaç aydır kullanıcılarını internete bağlanma sorunları nedeniyle zaman zaman üzen TurkNet, yeniden aynı sorunla karşılaştı. TurkNet kullanıcıları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda internete bağlanamadıklarını belirterek internet sağlayıcılarına tepkilerini gösterdi. Tabii sorunun sık sık yaşanması kullanıcıları en çok sinirlendiren nokta oldu.

TurkNet'te yaşanan problemin nedeni henüz bilinmiyor. Bununla birlikte sorunun şu anlık bölgesel mi yoksa Türkiye geneli mi olduğu da net değil. Ayrıca daha önceki sorunlarda da olduğu gibi anlık olarak yaşanan bu problemin ne zaman çözüleceği de bilinmeyenler arasında yer alıyor.

TurkNet Online İşlemler'e de giriş yapılamıyor:

TurkNet'te yaşanan sorun internet bağlantısının önüne geçerken şirket bünyesinde de bir sorun yaşanıyor. Yaşanan sorun nedeniyle TurkNet'te arıza talebi oluşturmak isteyen kullanıcılar, Online İşlemler sayfasında hesaplarına giriş yapamıyor. TurkNet'tense şu anda yaşanan sorunlara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

TurkNet'te yaşanan sorunlar ardından Twitter'da yapılan yorumlar

Güncelleme: TurkNet, yaptığı açıklamayla yaşanan sorunun çözüldüğünü ve şu anda kullanıcıların internete erişmekte zorluk yaşamadığını iletti.