En popüler internet sağlayıcılarından biri olan ve tek fiyat politikası izleyen TurkNet, hizmet fiyatında %47 oranında zam yaptı. Yeni zamla birlikte internet fiyatı 249,90 TL'ye ulaştı.

Türkiye’nen en popüler internet sağlayıcılarından biri olan TurkNet, bugün kullanıcılarına pek de hoş olmayan bir güncelleme yaptı. TurkNet altyapısı olanlara 139,90; olmayanlara 169,90 TL'den internet hizmeti sunan şirket, yeni ücreti 249,90 TL olarak açıkladı.

TurkNet abonelerine gönderilen mesajda yeni ücretin Şubat 2023 tarihli faturaya yansıyacağı ifade edildi. Ayrıca zamla birlikte bu zamdan daha az etkilenmek isteyenler için farklı bir seçenek de sunuldu.

10 aylık internet, 199,90 TL/ay ile ödenebilecek:

TurkNet aboneleri, 249,90 TL'lik ücret ödememek isterlerse önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin olarak ödeyerek aylık 199,90 TL'ye kullanabilecek.

TurkNet: "Piyasa koşulları göz önüne alınarak, kalitemizden ödün vermemek adına bir fiyat güncellemesi yapmamız gerekti"