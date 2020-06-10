TürkNet Kullanıcıları İnternete Erişim Sorunları Yaşıyor

Taahhütsüz ve yüksek hızlı internet hizmetiyle popüler bir hale gelen TurkNet'te ciddi bir kesinti sorunu yaşanıyor. TurkNet aboneleri bir süredir, internete erişemedikleri yönünde geri bildirimde bulunuyorlar. Ayrıca TurkNet'in internet sitesi ve Online İşlemler paneline de bağlantı sağlanamıyor.

Tüketicilere sunduğu taahhütsüz internet imkanıyla dikkatleri üzerine çeken Türknet, milyonlarca aboneye sahip ve sunduğu uygun fiyatlı yüksek hızlı internet ile ön plana çıkıyor. Ancak an itibarıyla TurkNet'te yaşanan bir sorun, kullanıcıların internet erişimlerini engelliyor. Turknet abonesi olan vatandaşlar, sosyal medya aracılığıyla internete erişemediklerini dile getiriyorlar.

TurkNet abonelerinin ifadelerine göre internet erişim sorunu yaklaşık 40 dakikadır devam ediyor. Bazı TurkNet kullanıcıları, müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını da belirtiyorlar. Ayrıca TurkNet'in "Online İşlemler" paneline de bir süredir erişilemiyor. TurkNet müşterileri, Online İşlemler paneline girmeye çalıştıklarında "Network Error" hatası ile karşılaşıyorlar.

TurkNet, hala devam eden internet kesintisi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla Türkiye genelinde yaşanan bu kesintinin nedeninin bir arıza mı yoksa siber saldırı kaynaklı mı olduğu şu an için bilinmiyor. Ayrıca sorunun giderilip giderilemeyeceği ve giderilecekse de bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.

TurkNet'te yaşanan kesinti ile ilgili sosyal medyada yer alan bazı yorumlar

Yukarıdaki paylaşımlarda da görebileceğiniz üzere TurkNet müşterilerinin konuya ciddi anlamda tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Üstelik bazı kullanıcılar, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim aldıkları okulun sınavının olduğunu ancak yaşanan kesintiyle sınavın yarıda kaldığını ifade ederek kesintinin gerçekten de büyük bir soruna neden olduğunu gözler önüne seriyorlar. Bu durum, geçtiğimiz günlerde yaptığı zam nedeniyle gündem olan TurkNet için sıkıntılı bir sürece gireceğini ortaya koyuyor.