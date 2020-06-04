Turknet, Sözleşmesiz İnternet Tarifesine Zam Yaptı

Ülkemizde AKK kalkmadan önce sözleşmesiz ve sınırlama olmadan internet tarifesi sunarak geniş kitlelere ulaşan Turknet, 75,99 TL olan taahhütsüz internet tarifesine, müşterilerine gönderdiği “Hiç sevmediğimiz bir konu: Yeni fiyatımız” mesajıyla zam yaptı. Tarifenin fiyatı 12 TL yükseldi.

Zaman zaman internet servis sağlayıcıları konusunda siz değerli okurlarımızın görüşlerini almak için Telegram kanalımızda anketler düzenliyoruz. Yaygın şekilde kullanılan Türk Telekom, Superonline ve Vodafone’dan sonra bu anketlerde Turknet’in öne çıktığını görüyoruz. Bunun nedeni ise Turknet’in uzun bir süredir taahhütsüz tarifeler sunması.

Hatta 2019’un ilk gününde yürürlükten kalkan AKK, daha önceleri Turknet’in tarifelerinde zaten bulunmuyordu. Nitekim firmanın kullanıcı sayısı arttıkça; kendi alt yapısı dışına çıkmaya, yani Türk Telekom veya Turkcell gibi altyapı sahiplerinden altyapı kiralama yoluyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bu da Turknet’in giderlerini artırmış ve Haziran 2019’da 64,99 TL’lik standart Özgür İletişim Paketi 75,99 TL’ye yükselmişti.

Aradan geçen 1 yılın ardından sözleşmesiz abone olan Turknet müşterileri yeni bir zam haberi aldı:

Turknet, abonelerine hem SMS hem de e-posta yoluyla gönderdiği yeni fiyat bilgilendirmesinde, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi “Hiç Sevmediğimiz Konu: Yeni Fiyatlarımız” sözüyle giriş yapıyor. Salgın döneminde fiyat artışını olabildiğince ertelediklerini dile getiren Turknet, son 1 yılda abonelerinin %50 oranında daha fazla veri kullandığını ve maliyetlerin %15 oranında arttığını belirtiyor.

Söz konusu fiyat artışı tüm sözleşmesiz aboneler kapsadığı için henüz yeni Turknet abonesi olan müşteriler de bu zamdan etkilenecek. Zira sözleşmesiz aboneliklerde dilediğiniz zaman fesih özgürlüğü veriliyor, ancak bu avantaja sahip olmak, yaşanacak fiyat artışlarını da kabullenmeyi gerektiriyor.

1 Temmuz 2020’den itibaren geçerli olacak Turknet Özgür İletişim Paketi fiyatları:

100 Mbps’e kadar sabit telefon hizmetiyle birlikte : 88 TL (Eski fiyat 75,99 TL)

88 TL (Eski fiyat 75,99 TL) 100 Mpbs’e kadar yalın internet: 85 TL

Yeni fiyatlarla birlikte bile Turknet’in diğer servis sağlayıcılarından daha uygun seçenekler sunduğunu da belirtmek gerek. Diğer servis sağlayıcılarının 100 Mbps’e kadar olan tarifeleri, 120 TL seviyelerinde.