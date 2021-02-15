Sunduğu özgürlükçü internet deneyimiyle kullanıcıların beğenisini kazanan TurkNet, Türkiye'de Netflix'e en hızlı bağlantı sunan servis sağlayıcısı olduğunu açıkladı. TurkNet yetkilisi, yaptığı açıklamada kullanıcıların Steam'deki ortalama indirme hızlarından da bahsetti.

Tüketicilere sunduğu taahhütsüz ve kotasız internet imkanıyla ülkenin en çok dikkat çeken servis sağlayıcılarından olan TurkNet, hizmet kalitesiyle sık sık gündeme geliyor. Şirket, 100 Mbp's'e kadar hızlı gerçek sınırsız, taahhütsüz ve özgürlükçü internet deneyimiyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor.

Gün içerisinde Twitter hesabından bir paylaşım yapan TurkNet yetkilisi Cem Çelebiler, TurkNet'in sunduğu hizmetin kalitesine dair bazı veriler paylaştı. TurkNet'in Türkiye'de Netflix'e en hızlı bağlantı sunan servis sağlayıcısı olduğunu belirten Çelebiler, son bir yılda TurkNet kullanıcılarının Steam'deki ortalama indirme hızlarını da açıkladı.

'TurkNet Netflix'te birinci, Steam'de ikinci en hızlı bağlantıyı sunan servis sağlayıcısı'

Cem Çelebiler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Netflix verilerine göre son yedi ayda Türkiye'den Netflix'e en hızlı bağlantı sunan telekom operatörü TurkNet! Steam'de de son bir yılda sürekli artan ve güncel olarak 25,1 MBPS ortalama indirme hızıyla en hızlı ikinci bağlantıyı sunan yine TurkNet!" ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımların karşılığı olarak bu bağlantı hızlarını sunabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Çelebiler, daha yüksek hızlar için çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Peki, siz hangi internet servis sağlayıcısını kullanıyorsunuz? Aldığınız hızlardan memnun musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.