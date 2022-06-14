Türksat 5B uydusu bugün itibarıyla hizmete alındı. Ankara'da yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu gibi isimler katıldı. İşte Türksat 5B uydusu ile ilgili bilinenler ve yapılan açıklamalar...

Bugün Türkiye için önemli bir gün. Geçtiğimiz yıl uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu, bugün itibarıyla devreye alındı. Türksat 5B'nin açılışı için Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde yapılan etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gibi isimler de katıldı. Yetkili isimler, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarında "Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B’yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B’nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021’de başladı." ifadelerini kullandı. Ancak açıklamalar bundan ibaret değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Türksat 5B'nin ne amaçla kullanılacağına ilişkin açıklamalarda da bulundular.

Askeri anlamda iletişim, haberleşme ve internet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Türksat 5B uydumuz, televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitemizi Afrika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getirecektir. Özellikle kırsal ve dağlık yerlerde iletişimin kesintisiz sürmesini temin etmesiyle bu uydumuz afet ve acil durum ekiplerimize büyük destek sağlayacaktır.

Biliyorsunuz salgın döneminde bazı yerlerde evlatlarımız yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz, ülkemizin frekans ve bölge haklarının korunmasını temin edecektir. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye’nin, buna bağlı olarak askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz işte bu ihtiyacın karşılanmasında da kritik öneme sahiptir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Fiber internet için) Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız

"Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalarda ise internet hızı ve yayınlar gibi daha teknik konulara değinildi. "Normal mevcutta uydu hizmetinden 15 kat daha hızlı hizmet alacağız. Karasal olarak ulaşamadığımız alanlara Türksat 5B ile ulaşmış olacağız." diyen Karaismailoğlu, "Uzay çalışmaları gelişmiş ülkelerin en önemli hizmetlerinden. Uydu hizmetinden haberleşme çok daha fazla hayatımıza girmiş olacak." ifadelerine yer verdi. Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklama, veri iletim hızının 15 katına çıktığını gözler önüne seriyor. Bu da internet hızının ülke genelinde yükseleceği anlamına geliyor.