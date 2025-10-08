Turuncu iPhone 17 Pro Max'in Kullandıkça Renk Değiştirdiği İddia Edildi

Bir Reddit kullanıcısı, sahip olduğu turuncu renkli iPhone 17 Pro Max'in renk değiştirmeye başladığını iddia etti. Eğer bu iddia tamamen yalan değilse bunun birkaç nedeni olabilir. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay itibarıyla satışa sunduğu iPhone 17 serisi, hemen her gün yeni bir sorunla karşımıza çıkıyor. Bu kez Reddit'teki bir kullanıcı, turuncu renkli iPhone 17 Pro Max'in renk değiştirmeye başladığını ileri sürdü. Bunun doğru olup olmadığı belli değil ancak bazı kullanıcılar, iPhone 17 Pro Max'in değişen rengini daha çok beğenmiş oldular.

Apple, iPhone 17'de radikal değişiklikler yaptı. Bunların başında da alüminyum kasaya geçiş geliyordu. Hatta pek çok kişi, alüminyum kasanın kolayca çizilebildiğini ortaya koydu. Apple ise bunu tam olarak kabul etmedi. Bakalım renk değiştirme iddiasının altından nasıl bir durum çıkacak...

Renk değiştirdiği iddia edilen iPhone 17 Pro Max böyle görünüyor:

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere turuncu renkli iPhone 17 Pro Max, kullanıma bağlı olarak renk değiştirmiş gibi görünüyor. Ancak konuyla ilgili hiçbir detay yok. Kullanıcı, görüntü üzerinde oynama yapmış olabilir. Ayrıca Reddit'teki paylaşımı yorumlayan bazı iPhone 17 Pro Max kullanıcıları, bunun ışıkla ilgili olduğunu çünkü kendilerinin de benzer durumlar yaşadıklarını anlatıyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi bazı kullanıcılar ise iPhone 17 Pro Max'in pembeye çalan bu tonunu daha çok beğendiklerini söylüyorlar.

Burada şöyle bir detay da var; alüminyum malzemeler, daha dirençli olmaları için elektrolitik oksidasyon (eloksal) işlemine maruz bırakılırlar. Bu süreç, genelde otomatik olarak sürdürülür ancak üretim sırasında yaşanan bir hata, iPhone 17 Pro Max'in rengini bozmuş olabilir. Tabii gerçeği bilmek, resmî açıklama olmadan imkânsız...