Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Turuncu iPhone 17 Pro Max'in Kullandıkça Renk Değiştirdiği İddia Edildi

Bir Reddit kullanıcısı, sahip olduğu turuncu renkli iPhone 17 Pro Max'in renk değiştirmeye başladığını iddia etti. Eğer bu iddia tamamen yalan değilse bunun birkaç nedeni olabilir. İşte detaylar...

Turuncu iPhone 17 Pro Max'in Kullandıkça Renk Değiştirdiği İddia Edildi
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay itibarıyla satışa sunduğu iPhone 17 serisi, hemen her gün yeni bir sorunla karşımıza çıkıyor. Bu kez Reddit'teki bir kullanıcı, turuncu renkli iPhone 17 Pro Max'in renk değiştirmeye başladığını ileri sürdü. Bunun doğru olup olmadığı belli değil ancak bazı kullanıcılar, iPhone 17 Pro Max'in değişen rengini daha çok beğenmiş oldular.

Apple, iPhone 17'de radikal değişiklikler yaptı. Bunların başında da alüminyum kasaya geçiş geliyordu. Hatta pek çok kişi, alüminyum kasanın kolayca çizilebildiğini ortaya koydu. Apple ise bunu tam olarak kabul etmedi. Bakalım renk değiştirme iddiasının altından nasıl bir durum çıkacak...

Renk değiştirdiği iddia edilen iPhone 17 Pro Max böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere turuncu renkli iPhone 17 Pro Max, kullanıma bağlı olarak renk değiştirmiş gibi görünüyor. Ancak konuyla ilgili hiçbir detay yok. Kullanıcı, görüntü üzerinde oynama yapmış olabilir. Ayrıca Reddit'teki paylaşımı yorumlayan bazı iPhone 17 Pro Max kullanıcıları, bunun ışıkla ilgili olduğunu çünkü kendilerinin de benzer durumlar yaşadıklarını anlatıyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi bazı kullanıcılar ise iPhone 17 Pro Max'in pembeye çalan bu tonunu daha çok beğendiklerini söylüyorlar.

Burada şöyle bir detay da var; alüminyum malzemeler, daha dirençli olmaları için elektrolitik oksidasyon (eloksal) işlemine maruz bırakılırlar. Bu süreç, genelde otomatik olarak sürdürülür ancak üretim sırasında yaşanan bir hata, iPhone 17 Pro Max'in rengini bozmuş olabilir. Tabii gerçeği bilmek, resmî açıklama olmadan imkânsız...

iPhone 17 Pro'nun "kozmik turuncu" rengini Android telefonlara, Xbox'a ve diğer ürünlere getiren kaplama duyuruldu iPhone 17 Pro'nun "kozmik turuncu" rengini Android telefonlara, Xbox'a ve diğer ürünlere getiren kaplama duyuruldu
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim