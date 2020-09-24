TUSAŞ, Teknofest İçin Hürjet Simülasyonu Oluşturdu

TUSAŞ, bugün itibarıyla başlayan Teknofest için özel bir simülasyon oluşturdu. Bu simülasyon, çalışmaları bir süredir devam eden Hürjet isimli jet uçağının gerçek zamanlı deneyimlenmesini sağlıyor. TUSAŞ'ın çalışmasıyla Hürjet simülasyonu ilk kez Teknofest'e gelmiş olacak.

Türkiye'deki en popüler havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi Teknofest, bugün itibarıyla başladı. Geçtiğimiz yılların aksine bu kez Gaziantep'te sadece sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek festival, 27 Eylül'e kadar devam edecek. Festival kapsamında katılımcılar, havacılık ve uzay teknolojilerine birkaç günlüğüne de olsa doyacaklar. Üstelik katılımcılar bu festivalde ilk kez Hürjet'e ait bir simülasyonla karşılaşacaklar.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından çalışmaları sürdürülen Hürjet, bir eğitim ve hava destek jeti olarak karşımıza çıkıyor. Tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılabilecek jet, Teknofest kapsamında da gerçek zamanlı olarak deneyimlenebilecek. TUSAŞ tarafından yapılacak çalışmalarla Hürjet 270 simülatörünün benzeri, ilk kez Gaziantep'te kurulmuş olacak.

TUSAŞ'ın katkılarıyla birlikte Teknofest katılımcıları, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirilen jetini deneme imkanı yakalamış olacaklar. Ancak TUSAŞ'ın Teknofest'e katkıları bununla sınırlı olmayacak. Şirket, Teknofest'in en önemli etkinliklerinden olan Helikopter Tasarım Yarışması'nın da tek sponsoru olarak karşımıza çıkıyor.

Helikopter Tasarım Yarışması kapsamında bu yıl, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıklarda belirlenen bir görevi yerine getirebilecek helikopter tasarımları aranıyor. 60'tan fazla grubun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada 11 grup finale kalıp, en iyi 3 proje belirlenecek. Oluşturulacak tasarımların helikopter sektörünün geleceği için etkili olacağı aşikar.