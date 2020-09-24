Karadeniz'deki Doğalgazı Daha Ucuza Kullanacak 12 Şehir

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazla ilgili Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Keşfedilen doğalgazın 12 kentin daha ucuz doğalgaz kullanmasını sağlayabileceğini söyleyen İncekaya, bu keşfin yatırımcıları da çekebileceğini ifade etti.

Türkiye, kısa bir süre önce Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Belirli kesimler tarafından "tarihi" olarak lanse edilen bu keşifle ilgili çalışmalar devam ederken, uzmanlardan bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamalara göre Zonguldak'tan 150 kilometre uzakta keşfedilen doğalgaz rezervi, ilk etapta 12 şehrimizin doğalgaz faturalarını düşürecek.

Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, Yenişafak'a yaptığı açıklamalarda Zonguldak'ın bu keşiften zaten fazlasıyla etkileneceğini söylüyor. Ancak yapılacak çalışmaların çevre illeri de etkileyebileceğini sözlerine ekleyen İncekara, Bartın, Düzce, Samsun, Bolu, Karabük, Sinop, Çorum, Ordu, Amasya, Tokat ve Kastamonu'nun da daha uygun fiyatlarla doğalgaz kullanabileceğini ifade ediyor.

İncekara tarafından yapılan açıklamalara göre 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi, Türk Akımı hattı üzerinde eklemlendirilebilir. İşte bu da Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın az önce bahsettiğimiz şehirlere ulaşmasına yol açabilir. Ancak şu an için 320 milyar metreküplük doğalgazın faturaya yansımasının ne olacağını bilmek, pek de mümkün değil.

İncekara'ya göre bu şehirlerimizde doğalgazın daha ucuz olması, yatırımcıların da dikkatini çekecek. Doğalgaz ucuzluğunun özellikle de sanayi için için çok önemli olduğunu söyleyen İncekara, bölge genelinde daha fazla fabrikanın kurulabileceğini, bunun da istihdamın artmasına pozitif katkı sağlayacağını ifade ediyor. Ancak şu ana dek böyle bir gelişme en azından kamuoyuna duyurulmadı.

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320 milyar metreküplük keşif, Ereğli'nin 150 kilometre uzağında yer alıyor. Üstelik doğalgaz keşfinin yapıldığı bölge Akdeniz'de olduğu gibi tartışmalı da değil. Yani alan tamamen karasularımız içerisinde yer alıyor. Ayrıca keşfedilen doğalgazın alt katmanlarında daha büyük rezervlerin olduğu ifade ediliyor. Eğer bu öngörüler gerçekse Türkiye, ilerleyen süreçte daha büyük rezervler keşfedebilir.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, 2021 yılında daha çok gündem olacak gibi görünüyor. Açıklamalara göre diğer ülkelerle yapılan enerji anlaşmaları, 2021 yılında sona erecek. Haliyle Türkiye ile anlaşmaların yapılacağı diğer ülkeler, yeniden masaya oturmak durumunda kalacaklar. İşte bu toplantılar sırasında 320 milyar metreküplük doğalgazın, Türkiye'nin enerji anlaşmalarında indirim sağlamasına yarayacağı düşünülüyor.