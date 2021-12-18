Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), şu anda kullanımda olan ekonomi modelinin TL’nin değer kaybedişinde rol oynadığı yönünde açıklama yaptı. İktisat biliminde kabul görmüş kurallara göre hareket etmenin zamanı olduğunu belirten TÜSİAD, “Bu yönde atılacak adımlara katkı vermeye hazırız” dedi.

Bildiğiniz üzere son birkaç yıldır yükselişte olan dolar ve euro, son 2 ayda daha önce söyleseler inanmayabileceğimiz seviyelere ulaştı. Biz bu haberi yazarken dolar 16,42 TL ve euro ise 18,45 TL değerinde. Kısa sürede gerçekleşen bu zıplamalar günlük hayatta bakkaldan teknoloji dükkanlarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Apple Store’un yeni fiyatları ve otomotiv markalarının güncellenmiş fiyat listeleri ise oldukça endişe verici.

Bugün ise bu süreç boyunca kullanılan ekonomi modeliyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), “kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönüş yapılması gerektiğini” ve “denenmekte olan modelle belirlenen hedefe ulaşılamayacağını” ifade etti.

“Durumdan faydalanması gereken ihracatçı bile zarar görüyor”

Hükümetin faizleri düşük tutarak ekonomik büyüme elde edip ihracat potansiyelini rekabetçi kur ile sağlamaya yönelik politikasının eleştirildiği açıklamada TÜSİAD, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur.

Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz. İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir. Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.

Ülkemizde ‘kurumsuzlaşma’ sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı ‘Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar’ adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir. TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız."