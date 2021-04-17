Tuvalete Giden Apex Legends Oyuncusunun Takımı Elendi

Yakın zamanda düzenlenen bir Apex Legends turnuvası, yaşanan en garip e-spor hile olaylarından birine sahne oldu. Tuvalete gitmesi gereken bir oyuncu, sevgilisinden bilgisayarın başına geçmesini istedi. Bilgisayar başına geçen kişi oyunda aktif olmasa da durum hile sayıldı. Sonuç olarak takım turnuvadan elendi.

Hile, her spor dalında olduğu gibi e-sporda da bazen karşımıza çıkabilen bir durum. E-spor turnuvalarında bu tip bir olay saptandığı zaman sonuç yüksek ihtimalle diskalifiye edilmek oluyor. Yakın zamanda bir Apex Legends turnuvasında meydana gelen bir hile vakası ise bu olaylara komik bir örnek oluyor.

Taylandlı bir Apex Legends takımının oyuncusu, turnuva sırasında tuvalete giderken kız arkadaşını oyunun başına koyduğu için hileyle suçlandı. Sonuç olarak takım turnuvadan diskalifiye edilirken, yaşanan komik olay ise gündem oldu.

Sevgilisini ekran başına oturtup tuvalete gitti

Tom Yum Kung adlı Apex Legends takımı, GLL APAC South turnuvasında yarışıyordu. Lertpong ‘Dexter’ Nakurai, Sinchai ‘Chambers’ Sotsiao ve Teerachock ‘Killoposz’ Muedin’ten oluşan tanınmış ekip başarılı ilerleyişlerini sürdürürken Dexter’ın tuvalete gitmesi gerekti. Başka çaresi kalmamış olacak ki Dexter, tuvalete gitmeden önce sevgilisinden bilgisayarın başında durmasını istedi. Böylece ‘AFK’ kalmaktan dolayı oyundan atılmayacaktı.

Canlı olarak Twitch’ten yayınlanan anlarda ricayı kabul eden kadın, bilgisayarın başına geçti. Dexter’ın masum isteğine göre sadece oyundan atılmamasını sağlayacaktı. Herhangi bir çatışmada bulunmayacak ve sadece hareket etmek için Dexter’ın takım arkadaşlarını takip edecekti. Takımın diğer üyeleri de kadını bu konuda uyardı.Takımın planladığına göre hiçbir şey ters gitmemişti. Hatta oyunun başında duran kadın bir süre sonra masadan kalkarak karakterin ölmesine izin verdi. Ancak yapılan yine de kural ihlaliydi ve sonuçları da bu yönde oldu.

Dünya 2.’si takım, tuvalet olayıyla diskalifiye oldu

Tom Yum Kung, bir dönem Apex Legends Global Series’deki puanı bakımından dünyanın en iyi takımıydı. Takım hâlâ dünya ikinciliğini korumakta. Bu unvan, takımın başına gelen olayı daha da gülünç kılıyor. Ne yazık ki takım, Twitch’ten ortaya çıkan görüntülerden dolayı turnuvadan elenmiş bulunuyor.