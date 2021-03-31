Çin polisi, video oyun sektörüne nefes aldıran bir operasyon gerçekleştirdiler. Operasyon kapsamında "dünyanın en büyük hile geliştiren şirketi"ni basan polisler, şirket çalışanları ile 46 milyon dolar değerindeki mal varlığına el koydular. Bu şirket, CoD'dan Overwatch'a kadar sayısız oyun için hile geliştiriyordu.

Çin polisi, video oyunlar için hile üreten bir şirkete operasyon gerçekleştirdi. Şirket bünyesinde çalışan 10 kişiyi tutuklayan polisler, bu şirketin "dünyanın en büyük oyun hilesi üreten şirketi" olduğunu açıkladılar. Edinilen bilgilere göre bu şirket, Call of Duty oyunlarından tutun Overwatch'a kadar sayısız oyun için hile yazılımları üretiyordu.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin ürettiği hilelerin günlük 10 dolar ila aylık 200 dolar gibi abonelik paketleriyle satıldığı ifade edildi. Gerçekleştirilen operasyon, oyun devleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şirketin 46 milyon dolarlık mal varlığına el koyuldu

Çin polisi, hile yazılımı üreten şirketin merkezine yaptıkları baskında, şirkete ait mal varlıklarına da el koydular. Yapılan açıklamalarda 46 milyon dolarlık mal varlığına el koyulduğu belirtilirken, el koyulan mallar arasında lüks araçların varlığı dikkatlerden kaçmadı. Yukarıdaki görüntüde, baskında el koyulan bazı otomobilleri görüyorsunuz.

Operasyonla ilgili önemli bir husus, bu operasyonun Çinli oyun devi Tencent Games ortaklığında gerçekleştirilmiş olmasıydı. Ayrıca bu şirket tarafından üretilen hileler de yazılım uzmanları tarafından kullanılamaz hale getirildi. Öte yandan, hilelerin geliştirildiği bilgisayarlara da el koyan polisler, bu şirketin bir daha hile yazılımı geliştiremeyeceğini açıkladılar.