Tuvaletlerin genellikle beyaz malzemeden yapıldığını fark etmişsinizdir. Peki neden hep beyaz tercih ediliyor?

Taksilerin sarı, tabelaların mavi olması gibi tuvaletlerin de beyaz olmasının altında yatan bir neden varmış.

Bu neden de hem psikolojik etkilere hem de üretim aşamasına dayanıyor.

Temelden başlayalım...

19. yüzyılın sonlarında İngiltere’de geliştirilen ilk modern tuvaletler beyaz porselenden yapılmıştır. Bu ilk tasarım, Sanayi Devrimi'nden sonra yaygınlaşarak zamanla standart hâle gelmiştir.

Peki beyazın psikolojik etkisi ne?

Beyaz bildiğiniz gibi her zaman temizlik ve hijyenle ilişkilendirilir. Beyaz bir yüzeyde kir veya lekeler çok daha kolay fark edilebilir. Bu da temizleme ihtiyacı gerektiren durumları çok daha açık gösterir ve böylece tuvalet için gerekli hijyen sürekli korunmuş olur.

Bir de üretim süreci var.

Tuvaletler genellikle porselen veya seramikten üretilir. Bu malzemelerin renkleri de genellikle beyaz ya da beyazın tonlarından oluşur. Bunlar hem dayanıklı hem de kolay temizlenebilir malzemelerdir.

Porselenin beyaz kalması, üretim sürecinde boyama maliyetlerini de azaltır.

Böylece seri üretim çok daha uygun bir maliyetle gerçekleşir. Aynı zamanda beyaz yüzeyler, ışığı daha iyi yansıtarak banyodaki aydınlatmayı da dengeler.

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: