Yılbaşı renklerinin kırmızı ve yeşil olması, eski Kelt halklarından tutun Coca-Cola’ya kadar uzanıyor. “Bu ikisi ne alaka?” diyorsanız okumaya devam edin…

Yılbaşı deyince gözümüzde canlanan ilk renkler, kırmızı ve yeşil. Aslında yılbaşının kış ortasına denk geldiğini düşünürsek beyaz ya da mavi gibi renkler daha uygun olmaz mıydı?

Demek ki bu renklerin seçilmesinin bir amacı varmış. Şimdi gelin, yılbaşı renklerinin özellikle yeşil ve kırmızı olmasının ardındaki tarihe doğru bir yolculuğa çıkalım.

Gelenek, eski Kelt halkına dayanıyor.

Eski Kelt halkları (tarih öncesi ve İlk Çağ döneminde Avrupa'da yaşayan ve günümüzde altı ulustan oluşan bir halk), kırmızı ve yeşil renkli çobanpüskülü bitkilerine (kokina çiçeği), yaprak dökmedikleri için saygı duyuyorlardı ve kışın ortasında dünyayı güzel tuttuğuna inanıyorlardı. Çobanpüskülünü, kışın yaptıkları kutlamalarda koruma ve refah sembolü olarak kullandılar.

Sonrasında, Orta Çağ kiliselerinde bu renkler kullanıldı.

Muhtemelen o zamanlardaki mürekkep pigmentleri buna elverdiği için, kırmızı ve yeşil renkler kiliselerde kullanıldı ve İsa ile ilişkilendirildi.

Viktorya Dönemi’ndeki insanlar hem kış hem dinî sembolizmi birleştirerek yılbaşı süslemeleri ve kartları aracılığıyla bu renkleri kullanmayı sürdürdüler.

Tabii başka inanışlar ve teoriler de var. Mesela kimisi; kırmızının İsa'nın kanı olduğunu ve yeşilin sonsuz yaşamı temsil ettiği için kullanıldığını söylüyor.

1990’larda Coca-Cola, geleneğin yerini sabitledi.

Amerika’da yılbaşı renklerini popüler hâle getiren Coca-Cola’ydı. 1990’ların başlarındaki reklamlarında beyaz sakallı, kırmızı ve yeşil kıyafetli Noel Baba figürleri yer alıyordu. O kadar popüler olmuştu ki Noel Baba’nın varsayılan görüntüsü hâline gelmişti.

Coca-Cola’nın bu ivmesinden sonra renkler hem pazarlamada hem de Noel Baba figürlerinde yerini korumaya hep devam etti ve günümüzde de aynı renkler kullanıldı.

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