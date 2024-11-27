Çıktınız otoyola ve gideceğiniz yolu da titizlikle takip ediyorsunuz. Hele bir de nereye döneceğinizi bilmiyorsanız tabelalar büyük önem arz ediyor. Peki otoyollarda gördüğünüz tabelalarının neden yeşil üzerine beyaz yazılı olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Her gün binlerce şey görüyoruz ve birçoğunun amacını bilmiyoruz. Bunlardan biri tabelalar oluyor.

Bu tabii ki sıradan bir seçim değil. Mantıklı ve düşünülmüş detaylarla yeşil ve beyaza karar verilmiş. Bakalım sebepleri neymiş.

Yeşilin sakinliği ile güvenli yolculuklar.

Otoyol tabelalarının yeşil olmasının birçok sebebi var. İlki ise psikolojik. Doğada en sık rastladığımız, sakinlik ve huzur veren bir renk.

Araştırmalar, yeşil renkli bir ortamda yürümenin ya da araba sürmenin kırmızı ve beyaza kıyasla kalp atış hızı değerlerinde önemli bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu sayede sakinleşiyor ve rahatlıyoruz.

Tabii ki tek sebebi bu değil.

Yeşil “soğuk” bir renk olarak kabul ediliyor. Dikkat dağıtmadığı gibi görünce şaşırtıcı bir etki de bırakmıyor. Ayrıca doğadaki varlığı ile manzaranın bir parçası hâline geliyor. Aslında doğa ile karışıyor ancak ihtiyaç anında da görülüyor.

Gözler yorulmadan direkt olarak bilgiye odaklanabiliyorsunuz. Gün ışığında ya da gece farlarının aydınlattığı bir ortamda da parlama yapmadan net şekilde algılanıyor.

Beyaz yazı neden?

Bu da beyaz ile yeşil arasındaki kontrasta dayanıyor. Yeşille zıtlık oluşturarak kolayca okunmayı sağlıyor.

Ayrıca bazı tabelalarda değişime de gidiliyor ve fontlar değişiyor. Harf aralığı daha fazla bırakılarak okunma kolaylığında adımlar atılıyor.

Kısacası sürücüler bilgiye saniyeler içinde ulaşabilsin ve yolları bulmak için çok fazla efor sarf etmesin diye yeşil ve beyaz buluşup güzel iş birliği yapıyor.

Tabelaların bu rengi almasının bir diğer sebebi de standartlaşma.

Uluslararası çalışmalara göre daha güvenli ve düzenli yollar için belirli renk kodlarının kullanılması gerekiyordu.

Yeşil de otoyol ve ana yollar için uygun seçenek olarak seçildi. Tarihi bölgeler için kahverengi, uyarı gerektiren durumlar için ise kırmızı seçildi.

ABD ve Avrupa gibi birçok ülkede de bu standartları görebilirsiniz. Böylece dünyanın neresine giderseniz gidin, yeşil bir tabela gördüğünüzde, bilin ki karşınızda bir otoyol tabelası var.

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