TÜVTÜRK, paylaştığı bilgilendirme mesajı ile araç muayene prosedürlerindeki değişiklikleri açıkladı. Yeni otomobillerin muayene yaptırmalarının zorunlu olmadığı süre değişti.

Türkiye'de araçların trafik için muayene edilmesi gerekiyor. Yeni dönemde araç sahiplerinin takip etmesi gereken prosedürler değiştirildi. Bu muayene işlemleri de TÜVTÜRK tarafından gerçekleştiriliyor. Firma, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyondan fazla aracın güvenliği ve çevre duyarlılığını artırmak için bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Bu mesajda muayene prosedürleri ve gelecekte atılacak adımlar hakkında da bilgi verildi.

TÜVTÜRK, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Öte yandan yeni bir otomobil alan kişilerin ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırma zorunluluğu olmayacak. Daha önce bu süre 2 yıl olarak belirlenmişti. Böylece yeni otomobil sahipleri bir yıl daha muayeneye ihtiyaç duymayacaklar.

Egzoz emisyonları bayilere devredildi

Yeni dönemde egzoz emisyon ölçümü işlemi ise farklı yetkili bayilere devredildi Böylece TÜVTÜRK muayene süresini kısaltmayı ve yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. Firma bu amaçla Türkiye'nin 77 ilinde mobil istasyonlar kurarak randevu yoğunluğunu azaltmak için çalışıyordu. Bu istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri yapılabiliyor. Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muyenesi ise yalnızca sabit istasyonlarda yapılabiliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü sadece sabit istasyonlarda ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabilecek. Traktörler ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler. Yeni dönemde araç sahipleri, muayene sürelerini de gözeterek önceden başvurmak durumunda olacaklar.