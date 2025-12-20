TV'LER ARTIK EVİN BEYNİ OLACAK | Samsung Televizyonların Geleceği

Samsung'un televizyon alanında yaptığı yenilikleri bu videoda Samsung Electronics Türkiye VD Pazarlama Müdürü İbrahim Akdağ ile konuşuyoruz. Televizyonların gelecekte nasıl evlerimizin merkezi yönetim sistemi haline geleceğini ve Samsung'un bu alanda yaptığı çalışmaları birinci ağızdan dinliyoruz. İyi seyirler!

Samsung'un 2024 ve 2025 model televizyon serileri, "AI TV" kavramını standart bir özellikten öteye taşıyarak donanım bazlı bir yapay zeka devrimi sunuyor. Bu değişimin kalbinde yer alan NQ8 AI Gen3 işlemci, önceki nesillere göre 8 kat daha fazla nöral ağ birimi barındırarak görüntüyü piksel seviyesinde analiz ediyor.

Bu işlem gücü sayesinde sunulan 8K AI Upscaling Pro teknolojisi, düşük çözünürlüklü eski içerikleri bile derin öğrenme algoritmalarıyla tamamlayarak gerçeğe en yakın keskinliğe ulaştırıyor. Özellikle spor müsabakalarında devreye giren AI Motion Enhancer Pro, hızlı hareket eden topları veya nesneleri tespit edip izleme yaparak titremeyi ve bulanıklığı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Oyun tutkunları için sunulan AI Auto Game Mode ise yapay zekanın uygulama alanındaki en somut örneklerinden biri. Bu teknoloji, oynanan oyunun türünü (FPS, RPG veya Spor) otomatik olarak tanıyor ve gecikme süresi ile görüntü ayarlarını o türe özel olarak saniyeler içinde kalibre ediyor.

Samsung'un Tizen işletim sistemiyle entegre çalışan bu AI ekosistemi, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek içerik önerilerini özelleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda SmartThings üzerinden tüm akıllı ev cihazlarını yöneten bir merkezi beyin görevi üstleniyor. Özetle, Samsung TV'lerdeki yapay zeka artık sadece bir pazarlama terimi değil, hem panel performansını hem de günlük kullanım kolaylığını doğrudan etkileyen bir işlemci gücü haline gelmiş durumda.