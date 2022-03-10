Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Türk Telekom'un %55'lik hissesini satın almak için imzaları attığı açıklandı.

1940 yılında devlet tarafından kurulmuş olan Türk Telekom’un, Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer aldığı ve ülke çapında milyonlarca insana hizmet verdiği bilinen bir gerçek. Bu dev şirketin %55’lik kısmı, özelleşme çabaları kapsamında 2005 yılında Lübnan merkezli Oger Telekomünikasyon A.Ş.’ye (OTAŞ) devredilmişti. Ancak bu durum geçtiğimiz yıllarda değişmiş, OTAŞ’ın kredilerini ödememesi sonucunda %55’lik hisse Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası tarafından kurulan ortak bir şirkete devredilmişti.

Bunun ardından ise 2016 yılında devlet tarafından şirketleri yönetmek için kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), geçtiğimiz aylarda Türk Telekom’un bu %55’lik hisseleri için harekete geçme kararı aldığını belirten açıklamalar gelmişti. Şimdi gelen haberler ise bu satın alım için gereken imzaların atıldığını gösterdi.

%55’lik hisse Türkiye Varlık Fonu'nun olacak

Türk Telekom tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalarda TVF’nin, Garanti, İş Bankası ve Akbank tarafından ortak kurulan LYY Telekomünikasyon şirketinden Türk Telekom’un %55’lik hissesini satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi’ni imzaladığı ifade edildi.

Yapılan açıklamalarda satın almaya dair "17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom'un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY'nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY'ye ödenecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra bu satın almanın, Türk Telekom’un marka değerini, sektördeki güçlü yerine olan inancı yansıtmak için olduğu ve işlemin tamamlanması için düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması gibi koşulların yerine getirilmesinin beklendiği de KAP’a yapılan açıklamalarda belirtildi.

Satın alma ile ilgili konuşan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, bu yatırım ile Türk Telekom'un hizmet ve alt yapısının da gelişip iyileşeceğine yönelik sinyaller vererek "Teknolojik gelişimin ve dönüşümün çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde ilerleyeceği yeni döneme bir adım daha atmış oluyoruz. Türkiye Varlık Fonu olarak ülkemizin teknolojik alt yapısını daha da güçlendirme çalışmalarına odaklanırken, dijitalleşme sürecine katkı vererek telekomünikasyon sektörüne ilave değer katacağımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.