Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter için geliştirilen bir araç olan TweetDeck’in MacOs uygulaması, bugün itibariyle rafa kaldırıldı. TwetDeck yetkilileri, MacOs kullanıcılarının platforma web sitesi üzerinden ulaşabildiğini açıkladı.

Özellikle son birkaç yılda kullanıcı sayısını neredeyse ikiye katlayan Twitter, bugünlerde ülkemizde siyasetten tutun eğlenceye kadar yüzlerce konunun aynı anda konuşulduğu yegâne platform olarak biliniyor. Bazı kullanıcılar ise Twitter’ın basit arayüzü yerine TweetDeck’in daha kapsamlı arayüzünü kullanmayı tercih ediyor.

TweetDeck aslında Twitter için alternatif görünüm ve farklı araçlar içeren bir ‘arayüz’ olarak biliniyor. 2008 yılında kullanıma sunulan bu arayüz 2011 yılında 40 milyon dolara Twitter tarafından satın alınmıştı. 2016 yılında ise daha kapsamlı ve estetik bir hale getirilmek için yeniden tasarlanmaya başlamıştı.

TweetDeck’in uygulaması MacOS mağazasından kaldırıldı

Twitter yetkilileri, bugün itibariyle alternatif arayüzleri olan TweetDeck’in MacOs uygulamasının kapatıldığını açıkladı. Yetkilileri bu ‘radikal’ tercihinin nedeni olaraksa üzerine çalıştıkları yeni TweetDeck arayüzüne daha fazla iş gücü ayırmak olduğu belirtildi. Şirket, yine aynı sebepten dolayı 2013 yılında platformun iOS ve Android uygulamalarını kapatmış ve 2016 yılında da Windows uygulamasının desteğini sonlandırmıştı. Ancak platform şu anda hem mobil hem de bilgisayar tarafından internet sitesi üzerinden rahatça kullanılabiliyor.

Özellikle geçtiğimiz aylarda paralı olacağı ortaya çıkan TweetDeck, kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Şimdi ise MacOS uygulamasını kapatan TweetDeck yetkilileri, kullanıcıların Mac App Store ve Twitter’daki eleştirilerine maruz kalıyor.

TweetDeck’in geçtiğimiz yıl halka açık şekilde test edilmeye başlayan arayüzü, pek çok kullanıcının kalbini kazanmıştı. TweetDeck, bu yeni arayüzü seçtiği bazı kullanıcılara gönderiyor ve onlardan geir dönüşler alarak arayüzü iyileştiriyor.