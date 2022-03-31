Twitter'ın en fazla kullanılan araçlarından birisi olan TweetDeck, yakında ücretli olabileceğini gösteren bir sayfayla karşımıza çıktı. Henüz geliştirilme aşamasında olan sayfada TweetDeck'in ücretli olacağını gösteren bir paragraf da yer aldı.

Twitter’ın en fazla kullanılan araçlarından birisi olan TweetDeck, bugün kullanıcılarını üzecek bir gelişmeyle gündeme geldi. Twitter’da pek çok konuyu, hesabı, gündemi ve çok daha fazlasını anlık olarak tek pencere içinde takip etmenizi sağlayan aracın yakında ücretsiz olmayabileceği açıklandı.

Güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından ortaya atılan bu iddianın temeliyse oldukça sağlam. Daha önce de TweetDeck’in ücretli olabileceğini paylaşan araştırmacı, yeni bulduğu kanıtta TweetDeck’in yeni üye olma sayfasında bir detaya rastladı. Henüz yayında olmayan ve hazırlanmaya devam edilene o sayfada TweetDeck’in sunduğu avantajlardan bahsediliyordu. Bir avantajsa TweetDeck’in neden ücretli olacağını gösterdi.

TweetDeck, 'reklamsız' bir yer olarak lanse edildi:

Söz konusu sayfada TweetDeck’in avantajlarından birisi “Reklamsız deneyim” olarak gösteriliyordu. Uygulamanın mevcut halinde Twitter’daki reklamlar aynı şekilde burada da yer alırken, yeni oluşturulan sayfada bu detayın yer alması dikkat çekti. Zira Twitter, şu anda bedava ve birçok kullanıcı için çok daha avantajlı olan TweetDeck’ten neden para kazandığı reklamları karşılıksız olarak kaldırmak istesin ki?

Yine bu ayın başında araştırmacı tarafından paylaşılan diğer detaysa Twitter Blue’da kendisini göstermişti. Bu detay ise TweetDeck’in ayrı bir ücretlendirmeye değil, Twitter Blue üyelerine sunulacağını gösteriyordu. Henüz yalnızca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanımda olan Twitter Blue, aylık 2,99 dolarlık ücrete sahip.