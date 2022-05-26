Twitter, kullanıcı verilerini reklam amaçlı kullandığı için 150 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. ABD'de tamamlanan soruşturma ile ilgili yapılan açıklamalarda, bunun ihlalin 'yanlışlıkla' meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), dünyanın en popüler mikroblog platformlarından Twitter'a açtığı soruşturmayı tamamladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Twitter, kullanıcılara telefon numaralarının ve e-postalarının çift faktörlü kimlik doğrulama için kullanılacağını söylemiş olsa da 2014 ila 2019 yılları arasında reklam amacıyla kullanmıştı. Soruşturmaya göre reklamverenler, kullanıcıların bu verilerini hedef kitle oluşturmak için kullandılar...

FTC Başkanı Lina M. Khan tarafından yapılan açıklamalara göre bu durum, en az 140 milyon kullanıcıyı etkiledi. Twitter ise bu sayede en büyük gelir kaynaklarından olan reklamlardan çok daha fazla para kazandı. İşte tüm bunlar, Twitter gibi dev bir platforma 150 milyon dolar para cezası olarak döndü.

Twitter: Yanlışlık olmuş...

Twitter'ın resmi blog sayfasında yapılan bir paylaşımda, soruşturma ile ilgili detaylara değinildi. Twitter yetkilileri, kullanıcı verilerinin yanlışlıkla reklam amaçlı kullanılmış olabileceğini açıkladılar. Soruşturmanın başından beri FTC ile dirsek teması halinde olduklarından bahseden mikroblog sitesi, 150 milyon dolarlık ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Twitter'ın sadece geçtiğimiz yıl 5 milyar dolar gelir elde ettiğini düşünürsek soruşturmaya konu olan 5 yılda yapmış olduğu ihlal için ödemeyi kabul ettiği 150 milyon doların devede kulak kaldığını söyleyebiliriz.

Twitter'a göre kullanıcı verilerini güvende tutmak ve kullanıcıların gizliliğine saygı duymak, son derece ciddiye alınan bir şey. Bundan kaynaklı olarak da gerekli aksiyonları aldıklarını belirten şirket, yaptıkları yazılım güncellemeleri ve diğer operasyonel çalışmalarla kullanıcılara verdikleri sözü tutmaya devam edeceklerini belirtti...