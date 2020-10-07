En büyük rakibi Microsoft Mixer’in kapatılmasının ardından yayıncı ve kullanıcılarını kendi saflarına çeken Twitch, 2020’nin üçüncü çeyreğinde tüm oyun yayını pazarının yüzde 91’ini elinde bulundurdu.

Dünyanın en fazla kullanılan canlı yayın platformu Twitch, rakibi Microsoft’un Mixer’i kapatmasının ardından oyun canlı yayını pazarına hakim olmaya başladı. Amazon’un sahip olduğu Twitch, 2020’nin üçüncü çeyreğinde canlı video oyun yayınlama piyasasının yüzde 91’ini elinde bulunduruyor.

Twitch’in de aralarında bulunduğu canlı yayın platformlarında yayın yapmanıza olanak tanıyan Logitech’e ait Streamlabs tarafından yayınlanan bir raporda çevrimiçi video oyunlarını izlemenize izin veren pek çok platform arasından Twitch’in fazlasıyla baskın geldiği görülüyor. Microsoft’un Mixer’i kapattığında kullanıcılarını Facebook Gaming’e yönlendirmeye çalıştığını görmüştük, ancak yayınlanan son rapora göre hem izleyiciler hem de yayıncılar yeniden Twitch’i tercih etmiş gibi görünüyor.

Microsoft’tan Twich’e dönen bir kitlenin sonucu olduğu düşünülen bu artışa ek olarak Amazon’un Twitch Prime’la Amazon Prime’ı birleştirmesinin de yeni kullanıcıları çektiği düşünülüyor. Amazon, aylık 7,90 TL karşılığında hem çevrimiçi içerik platformuna erişmeye izin veriyor hem de her ay bir yayıncıya abone olmanızı sağlıyor. Tüm bu kullanıcı odaklı gelişmeler de Twitch’in zaten çok fazla olan kullanıcı sayısını iyiden iyiye artırmasını sağlıyor.

Twitch, 2020’nin üçüncü çeyreğinde nasıl bir tablo çizdi?

2014 yılında 842 milyon dolar karşılığında Amazon’un eline geçtikten sonra pek çok yenilik getirilen Twitch platformu, 2020’nin üçüncü çeyreğinde de yüksek başarı gösterdi. Yayınlanan raporda dikkat çeken noktalardan bazıları şunlar:

İçerik oluşturucuları, üçüncü çeyrekte 206 milyon saat yayın yaptı. Bu, yeni bir rekor ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 96 daha fazla.

Kullanıcılar bu çeyrekte Twitch üzerinden 4,7 milyar saat video izlediler. Koronavirüs önlemlerinin daha fazla insanı evde tuttuğu ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 8 daha düşük bir oran.

Facebook Gaming, üçüncü çeyrekte canlı video oyun yayınlarının yüzde 3,4’lük payına sahip oldu.

YouTube Gaming, üçüncü çeyrekte canlı video oyun yayınlarının yüzde 6’lık payına sahip oldu.

Mixer, kapatılmadan önce ikinci çeyrekte canlı akışın yüzde 14’üne sahipti.

Twitch, bu süreçte Mixer’e kaptırdığı büyük yayıncılara da yeniden kavuştu. Tyler “Ninja” Blevins’ın yeniden Twitch yayını yapmaya başladığı bu süreç, Amazon için son derece olumlu devam ediyor.