Twitch, Yayıncılar İçin Yeni Müzik Kütüphanesini Duyurdu

Twitch, yeni özelliği Soundtrack by Twitch'i kullanıma sundu. 1 milyon civarında telifsiz müzik içeren Soundtrack by Twitch, yayıncıların çok işine yarayacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch, yeni bir özelliği daha yayıncıların hizmetine sundu. "Soundtrack by Twitch" isimli bu özellik, Twitch yayıncılarının belki de en büyük sorunlardan bir tanesi olan telifli müziklere kalıcı bir çözüm getiriyor. Soundtrack by Twitch özelliği ile yayıncılar, yayınlarına müzik eklerken telif sorunu yaşamayacaklar.

Twitch yayıncılarının yayınlar sırasında kullandığı müzikler, canlı yayın sırasında seyircilere ulaşsa da yayın tekrarında telifli müziklerin bulunduğu yerler sessize alınıyordu ve yayın tekrarı keyifsiz bir hale geliyordu. Bu durumun farkında olan Twitch, oluşturduğu kütüphane ile yayıncıları telif derdinden kurtarmış oluyor.

Soundtrack by Twitch, telif sorunu olmayan 1 milyon civarında müzik içeren devasa bir kütüphane

Twitch'ten gelen açıklamalara göre yayıncılar, Soundtrack by Twitch kütüphanesinde 1 milyon civarında telifsiz müziğe ulaşabilecekler. Ekip, bu kütüphanede hangi müziklerin olduğunu detaylıca açıklamadı ama Above & Beyond, mxmtoon, Porter Robinson, RAC ve SwuM gibi müzisyenler, Soundtrack by Twitch'in temelini oluşturuyor diyebiliriz.

Aslına bakacak olursak Twitch yetkilileri, geçtiğimiz dönemlerde de Soundtrack by Twitch benzeri bir hizmet sunmuşlardı. "Twitch Müzik Kütüphanesi" olarak isimlendirilen bu özellik, yayıncıların telifleri olmayan müziklere erişmelerini sağlıyordu. Ancak geliştirici ekip, geçen sene herhangi bir açıklama yapmadan Twitch Müzik Kütüphanesi özelliğini kaldırdı.

Soundtrack by Twitch özelliği şu an için beta kapsamda

Twitch tarafından yapılan açıklamalara göre yayıncılar, müzik kütüphanesinin içinde bazı çalma listeleriyle de karşılaşacaklar. "Sound Pls" ve "Beats to Stream to" gibi isimlere sahip olan bu çalma listeleri, farklı müzik türlerini bir araya getiriyor. Ayrıca yayıncılar, doğrudan müzik türüne göre daha geniş aramalar da yapabiliyorlar.

Twitch'in Soundtrack by Twitch özelliği, bugün itibarıyla beta kapsamında yayıncıların hizmetine sunuldu. Oyuncular bu hizmete, Open Broadcaster Software (OBS) uyumluluğuyla erişebiliyorlar. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre Soundtrack by Twitch, önümüzdeki haftalarda daha fazla yayıncının hizmetine sunulacak. Yeni özellik beta kapsamından çıktıktan sonra da tüm yayıncılar, Soundtrack by Twitch özelliğini deneyimleyebilecekler.